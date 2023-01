台灣「行人地獄」丟臉到全歐洲　法國、俄羅斯認證：野蠻行徑

▲台灣「行人地獄」的臭名,幾乎成為全歐洲的旅遊警示。(圖/記者李毓康攝)



記者林彥臣/綜合報導

台灣「行人地獄」的臭名不只是美國CNN與瑞士外交部認證,甚至歐洲各國對於對於台灣的交通都提出示警。就有PTT鄉民整理歐洲各國的對台交通示警,法國與俄羅斯甚至用「野蠻行徑」來形容台灣的用路人情況。

比利時

「主要城市的交通都很擁擠,大量的機車增加了發生事故的風險。」

捷克

「道路安全是訪台比較危險的地方。」

芬蘭

「交通擁堵時,有些會不遵守交通規則」、「注意路況,尤其是過馬路時」。

法國

「特別值得注意的是,多數的事故都發生在機車騎士上,這在台灣非常普遍。」

「對機車族來說,路況很危險,因為下大雨、不遵守交通法規、及有時計程車和公車司機野蠻的行徑。」

「騎機車有特別的規定,例如,必須戴頭盔,禁止在路口左轉,只能在某些車道上行駛,特定的紅綠燈,而忽視它們往往是事故的原因。」

荷蘭

「請隨時注意許多機車會從車縫中穿出來。」

Happens all the time everywhere in Kaohsiung to the point that, I guess, everyone think it is normal. I have been honked while walking on a pavement before, not to mention drivers rev loudly behind my pack to force me to give them way. pic.twitter.com/3RrcUF3vvl