台灣「行人地獄」丟臉到全歐洲　法國、俄羅斯認證：野蠻行徑

▲台灣「行人地獄」的臭名，幾乎成為全歐洲的旅遊警示。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣「行人地獄」的臭名不只是美國CNN與瑞士外交部認證，甚至歐洲各國對於對於台灣的交通都提出示警。就有PTT鄉民整理歐洲各國的對台交通示警，法國與俄羅斯甚至用「野蠻行徑」來形容台灣的用路人情況。

比利時

「主要城市的交通都很擁擠，大量的機車增加了發生事故的風險。」

捷克

「道路安全是訪台比較危險的地方。」

芬蘭

「交通擁堵時，有些會不遵守交通規則」、「注意路況，尤其是過馬路時」。

法國

「特別值得注意的是，多數的事故都發生在機車騎士上，這在台灣非常普遍。」

「對機車族來說，路況很危險，因為下大雨、不遵守交通法規、及有時計程車和公車司機野蠻的行徑。」

「騎機車有特別的規定，例如，必須戴頭盔，禁止在路口左轉，只能在某些車道上行駛，特定的紅綠燈，而忽視它們往往是事故的原因。」

荷蘭

「請隨時注意許多機車會從車縫中穿出來。」

Happens all the time everywhere in Kaohsiung to the point that, I guess, everyone think it is normal. I have been honked while walking on a pavement before, not to mention drivers rev loudly behind my pack to force me to give them way. pic.twitter.com/3RrcUF3vvl — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

波蘭

「對於他們普遍會守法帶有存疑，特別是公車、計程車、卡車及機車駕駛。」

「因此開車時，要特別小心。」

俄羅斯

「許多機車有混亂和野蠻的行徑。」

瑞典

「大都市地交通通常非常密集，而交通規則不是每次都會遵守」、「機車很多，相關的事故很常見。作為行人的你，在車陣中要小心。」

▲立委王婉諭前往瑞士考察，拍下當地的「好走又舒適」的人行道美照。（圖／取自Facebook／王婉諭）



瑞士

「在尖峰時刻，許多無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，大幅增加事故的風險。」



英國

「過馬路時要小心，因為車輛不一定在行人穿越線停下來。」