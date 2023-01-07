2024一定會有公平的初選　賴清德：民進黨不會跟2022一樣

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席補選將在15日登場，「唯一參選人」副總統賴清德近來啟動一連串「向黨員報告」座談會，了解基層的想法。7日於台北市進行青年場，賴清德說，未來一定會好好面對問題，特別是下一場選舉就是總統大選，「民進黨應該，不至於跟2022年地方選舉一樣」；另外，賴也說，一定會有公平的初選，沒有保障現任，不分區做不好，下一次也不一定會提名。

面對青年提出的問題，賴清德說，民進黨做為執政黨，在進行期中選舉，都應該要有重大、對國家未來發展非常關鍵的影響，這不僅僅是民進黨上下有機會團結一心訴求民眾，有些民進黨支持者、社會大眾才有辦法知道這票投下去是為了更好的國家，而不是單純對民進黨的支持。

賴清德說，也因為有政策，才有機會讓正面的力量去面對外部的攻擊或是負面消息，其實是有這樣的功能，「這部份我們未來一定會好好來面對問題」；賴說，特別是下一場選舉就是總統大選，「民進黨應該，不至於跟2022年地方選舉一樣」。

另外，有青年在提問階段時提到初選機制，賴清德說，「一定會有公平的初選，沒有保障現任；不分區做不好，下一次也不一定會提名」。賴語畢看向一旁的立委吳思瑤和洪申翰，讓現場哄堂大笑。

接著賴清德說，民進黨有民主開放精神、進步價值，創黨36年跟社會進步團體推動進步價值，環保永續、性別平等、同婚合法、人權教育落實，這就是民進黨。

「剛有同仁提到，固然民進黨過去是這樣的政黨，但過去6年在開放政府這點做得不夠好。」賴清德表示，開放政府除了有助於讓民眾知道政策外，也有助於民眾意見進入到政府決策。

賴清德說，更重要的是，「開放政府」能讓民眾可以用開放資訊幫助政府，民眾可以用政府資訊去幫助社會，創新作為，甚至形成社會企業，成為一個幫助解決社會問題的團體，這部分未來要加強。