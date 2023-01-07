高雄「攻城式」尋仇休旅車衝撞鐵捲門　球棒隊速攻增援打擊

記者吳奕靖、林彥臣／高雄報導

苓雅分局於1月6日凌晨2時34分獲報，在苓雅區凱旋三路有打架情事，遂立即派遣三多所、偵查隊及快打等警網趕赴現場查處，警網到場並未發現打架情事，員警旋即主動調閱監視器影像釐清事件發生經過，發現有7輛自小客車停留，且有多人持棍棒，其中1輛自小客車還倒車撞擊民宅鐵捲門。

▲高雄「攻城式」尋仇不但開休旅車衝撞門，還支援「球棒隊」。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



▲高雄「攻城式」尋仇不但開休旅車衝撞門，還支援「球棒隊」。（圖／記者吳奕靖攝）



苓雅分局旋即組成專案小組並報請高雄地檢署檢察官指揮，經過連日漏夜追查，於案發的24小時內分別在三民區、左營區查獲主嫌吳男（88年次）及廖男（86年次）、楊男（87年次）、蘇男（90年次）、劉男（91年次）、郭男（90年次）等6人，並查扣鎮暴槍3支、棍棒5支、西瓜刀1把及手機4支等證物，全案依刑法毀損、妨害秩序罪移送高雄地檢署偵辦，並持續清查追緝其餘涉案共犯到案。

經警方瞭解，主嫌吳嫌與被害人葉男（44年次）的員工胡男（87年次）多有嫌隙並在網路上互嗆，吳嫌遂號召多人至凱旋三路胡男任職的公司滋事，吳嫌並指揮劉嫌駕車倒車撞擊公司鐵捲門，餘犯嫌則係在場持棍棒助勢，全案依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌移送高雄地檢偵辦，復經檢察官裁定吳嫌、廖嫌各1萬交保，餘4嫌無保飭回。

另6嫌自1月13日起至2月10日止，每週五20時前須定期向苓雅分局偵查隊報到，如未準時報到即報請檢察官聲請羈押。而蘇嫌、劉嫌持有鎮暴槍及西瓜刀部分，併依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處。

▲被捕6嫌後續須定期向苓雅分局偵查隊報到。（圖／記者吳奕靖攝）



苓雅分局調閱沿線監視器影像，針對案內涉案自小客車之紅線臨停、未依規定使用燈光、不依標誌標線及號誌行駛、不依規定駛入來車道及不按遵行方向行駛等各項交通違規行為，依違反道路交通管理處罰條例逐一開單舉發，共計掣單告發27件，罰緩金額新臺幣2萬1千元整 。

苓雅分局呼籲，暴力並不能解決問題，民眾遇到糾紛應保持冷靜，理性面對溝通並妥適處理，循平和處理的方式解決，切勿因一時氣憤而滋事；警方對於暴力滋擾行為，絕對是採取零容忍之態度，不容有重大違法脫序行為發生，勢必展現公權力嚴正執法，迅速將滋事份子依法從嚴究辦，維護市民安全，以有效確保轄區治安平穩。