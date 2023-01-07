「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆等認證

▲林智群的法律事務所被洗評價。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市長高虹安日前揭露新竹棒球場152項缺失，引發PTT鄉民熱烈討論，而網紅律師林智群就對此開嗆「PTT根本是廢物集中地！」值得一提的是，林智群事後因為Google評論被洗評價，決定開告，「背著官司過年吧！」

PTT的八卦板上，有不少鄉民討論起新竹棒球場的缺失，對此，林智群昨（6）日發文直呼「PTT八卦板一堆人說棒球場沒驗收就可以使用，不是弊案是什麼」，接著列出4點，分別是台北表演藝術中心沒驗收完畢就試營運、台中歌劇院沒驗收完畢就啟用、馬路封路維修都是修完馬上開放使用、台北流行音樂中心還沒驗收就先試營運，所以「我說你不懂法律就安靜一點！」他也在文末Hashtag「PTT八卦板根本就是廢物集中地」。

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這句話就讓PTT鄉民們戰翻，「我是廢物，但我有良心」、「我廢物啊，但至少我邏輯沒壞死」、「我就廢，但我腦袋還清楚」、「不是很愛嗆言論自由」、「都自己可以但別人不行的」。也有鄉民說，「沒指名道姓，地圖砲沒事，回應罵他，幫他賺年終」。

▲其實林智群的法律事務所過去就曾被留1星，他也一一回應。（圖／翻攝自Google評論）

值得一提的是，林智群昨晚注意到他的法律事務所Google評價被洗，於是發文表示，「PTT一堆廢物又跑去亂留評價，這年頭誰找律師是看Google評價的？笑死！」並再度Hashtag「說你們廢物還不承認！」

接著，林智群也抓出給1星評價的網友表示，對方明明不是他的客戶，「還捏造客戶經驗，已經做完筆錄了！」並Hashtag「總是要找一個出來處理的」、「背著官司過年吧」、「來自林律師的祝福」。他後來也在留言處更新「還有這位，恭喜恭喜」、「後面我們再來繼續開獎」、「我要去睡覺啦，麻煩大家當我截圖啦」、「後面再加告8個」。根據林智群說法，前後加起來，已有10人被告。

▲▼林智群開告。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

貼文底下有不少網友表示，「每次一堆亂刷餐廳星的都被告到那邊去，怎麼會有人傻到去刷律師事務所」、「真的太蠢，不知道律師的員工優惠就是吉人不用錢嗎」、「歡迎這兩位上法院享受林律師尊榮的服務」。

▲▼鄉民戰翻。（圖／翻攝自PTT）

事後，有鄉民將消息貼至PTT並表示「林智群要告鄉民了！」底下鄉民也熱烈回應，「啊是要告什麼」、「要告啥？他能評論批踢踢，別人不能評論」、「告什麼？評論不實」、「等等就被法院認證了」、「卡等認證」、「法院認證準備中」、「怎麼越來越好笑了」、「就算真的起訴了也大概率無罪或輕判而已，我很守法」、「濫用法律資源」。