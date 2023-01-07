　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆等認證

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

▲林智群的法律事務所被洗評價。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市長高虹安日前揭露新竹棒球場152項缺失，引發PTT鄉民熱烈討論，而網紅律師林智群就對此開嗆「PTT根本是廢物集中地！」值得一提的是，林智群事後因為Google評論被洗評價，決定開告，「背著官司過年吧！」

PTT的八卦板上，有不少鄉民討論起新竹棒球場的缺失，對此，林智群昨（6）日發文直呼「PTT八卦板一堆人說棒球場沒驗收就可以使用，不是弊案是什麼」，接著列出4點，分別是台北表演藝術中心沒驗收完畢就試營運、台中歌劇院沒驗收完畢就啟用、馬路封路維修都是修完馬上開放使用、台北流行音樂中心還沒驗收就先試營運，所以「我說你不懂法律就安靜一點！」他也在文末Hashtag「PTT八卦板根本就是廢物集中地」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這句話就讓PTT鄉民們戰翻，「我是廢物，但我有良心」、「我廢物啊，但至少我邏輯沒壞死」、「我就廢，但我腦袋還清楚」、「不是很愛嗆言論自由」、「都自己可以但別人不行的」。也有鄉民說，「沒指名道姓，地圖砲沒事，回應罵他，幫他賺年終」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲其實林智群的法律事務所過去就曾被留1星，他也一一回應。（圖／翻攝自Google評論）

值得一提的是，林智群昨晚注意到他的法律事務所Google評價被洗，於是發文表示，「PTT一堆廢物又跑去亂留評價，這年頭誰找律師是看Google評價的？笑死！」並再度Hashtag「說你們廢物還不承認！」

接著，林智群也抓出給1星評價的網友表示，對方明明不是他的客戶，「還捏造客戶經驗，已經做完筆錄了！」並Hashtag「總是要找一個出來處理的」、「背著官司過年吧」、「來自林律師的祝福」。他後來也在留言處更新「還有這位，恭喜恭喜」、「後面我們再來繼續開獎」、「我要去睡覺啦，麻煩大家當我截圖啦」、「後面再加告8個」。根據林智群說法，前後加起來，已有10人被告。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

▲▼林智群開告。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

貼文底下有不少網友表示，「每次一堆亂刷餐廳星的都被告到那邊去，怎麼會有人傻到去刷律師事務所」、「真的太蠢，不知道律師的員工優惠就是吉人不用錢嗎」、「歡迎這兩位上法院享受林律師尊榮的服務」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民戰翻。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

事後，有鄉民將消息貼至PTT並表示「林智群要告鄉民了！」底下鄉民也熱烈回應，「啊是要告什麼」、「要告啥？他能評論批踢踢，別人不能評論」、「告什麼？評論不實」、「等等就被法院認證了」、「卡等認證」、「法院認證準備中」、「怎麼越來越好笑了」、「就算真的起訴了也大概率無罪或輕判而已，我很守法」、「濫用法律資源」。

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

ET快訊
Jennie搭機穿超辣！　絲襪下長腿全露比例逆天
「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆
招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」　她面試大哭：像狗一樣
直擊／柯佳嬿重回台南「上台突然哭了」　許光漢慌遞面紙
小彬彬「掰了3段婚姻」曝主因：配偶欄是空的
快訊／才當選剛上任！　國道酒駕追撞4車
快訊／長勤「每人加發4萬獎金」！　化解春節不出勤危機
可不可排第二！「經過就想買的飲料店」鄉民推爆這1家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問！筆跡惹笑噴

「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆等認證

管中閔卸任「被點名2024選總統」　本人笑回：我沒那個屁股

最高等級文化獎出爐！「在電視前看史豔文」推手黃俊雄獲獎

國發所條款！爆發重大學倫案　台大將主動對系所評鑑與檢核

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問！筆跡惹笑噴

「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆等認證

管中閔卸任「被點名2024選總統」　本人笑回：我沒那個屁股

最高等級文化獎出爐！「在電視前看史豔文」推手黃俊雄獲獎

國發所條款！爆發重大學倫案　台大將主動對系所評鑑與檢核

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

「被OO耽誤」的店正流行　複合式經營最愛feat. 咖啡廳

曹政奭、金宣虎「靈魂合體」飆戲！他形容《神鬼搭檔》：像韓式拌飯

命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

「魔獸聯名卡」上市了！最高回饋8％　申辦期限5／31止

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

生活熱門新聞

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

補班日越晚越冷探11℃　下周日「強冷空氣」來襲溫驟降

搶到7-11福袋「一拆開」悲劇了：沒做功課

網指新竹球場是弊案　林智群開嗆

更多熱門

相關新聞

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

台灣人愛喝飲料，有時才走幾步路就能看見手搖飲店，若沒忍住誘惑就會手滑帶走一杯。近日就有網友好奇拋問，哪一家手搖飲店是大家一經過，就會想要買來喝的呢？貼文曝光後，底下網友也分享心中答案。

公司喊每人出1千　替退休同事辦歡送會！他氣炸

公司喊每人出1千　替退休同事辦歡送會！他氣炸

小甜甜「被打後2舉動」洩感情早出狀況

小甜甜「被打後2舉動」洩感情早出狀況

公司補班！資深老鳥「亮出王牌」爽躺床

公司補班！資深老鳥「亮出王牌」爽躺床

關鍵字：

林智群PTT批踢踢

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面