　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2年來首見腸病毒重症！5個月大女嬰無呼吸心跳「染D68型」加護搶救中

▲▼疾管署與麥當勞叔叔之家慈善基金會洗手宣導活動。（圖／記者洪巧藍攝）

▲預防腸病毒，幼兒注意勤洗手，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

兩年來首見腸病毒重症！疾病管制署今（7）日公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為北部7歲男童及5個月大女嬰，其中5個月大女嬰感染一度因為無呼吸心跳緊急送醫，確認感染腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。這兩例個案也是2021年以來首2例確定病例。

疾管署表示，新增病例中之7歲男童於去(2022)年12月16日出現頭痛、無力、噁心、想吐症狀，伴隨極輕微上呼吸道症狀，12月20日症狀持續未改善收治住院，次日出現左上肢無力、步態不穩等症狀，12月30日由醫院通報腸病毒感染併發重症，並於今(2023)年1月7日醫院上傳驗出克沙奇A2型，所幸個案經治療後病況穩定，目前已恢復正常生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另5個月大女嬰於12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。

▲▼(1400)疾管署例行記者會，流感及腸病毒疫情說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疾管署公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例。（資料照／記者呂佳賢攝）

疾管署監測資料顯示，上周(2022年12月25日至12月31日)國內腸病毒門急診就診共計1,117人次，較前一周(975人次)上升14.6%，近期呈緩升趨勢，另實驗室監測資料顯示社區中仍有腸病毒活動； 國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計2例(即今日公布病例)，前例病例為2020年發病確診。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具(尤其是帶毛玩具)，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。

另提醒腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，籲請民眾如發現家中嬰幼兒有急性肢體無力，應儘速送醫。

疾管署再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，在嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間。

ET快訊
免跑一趟！健保卡遺失「手機可申辦」　流程一次看
2年來首見腸病毒重症　5個月大女嬰無呼吸心跳
快訊／B女公開大肚孕照：是雙胞胎！　為廖科溢墮胎了
快訊／高嘉瑜道歉了！　講這4字讓黨內炸鍋　
快訊／蕭景田到法院快篩確診！　交保金提高至1500萬
台灣產婦死亡率「創20年新高」！　出現恐怖交叉
年薪千萬CEO外遇生子　婆婆下令「全家瞞她10年」
台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2年來首見腸病毒重症！5個月大女嬰無呼吸心跳「染D68型」加護搶救中

花蓮春節返鄉專車啓航！實名制往返共4列　1／8起發放乘車證

春節返鄉機票難求！上海增班「每周約30班」　最新訂位數出爐

《WE ARE》明晚北流開錄！文總公布舞台　動畫「肉球兔」拜年

不用跑一趟！健保卡遺失、損毀「手機可補發」　申辦流程一次看

蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」吃一口臉綠了！嘉義人怒：小心安全

管中閔下台前回馬槍！盼「政治干擾與壓迫」在大學校園絕跡

台灣孕產婦死亡率「創20年新高」！比大陸一線城市多10倍　醫點出關鍵

「X女人搶我兒子」！台南名門婆婆「婚禮與媳扭打」…後果超悲慘

台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

2年來首見腸病毒重症！5個月大女嬰無呼吸心跳「染D68型」加護搶救中

花蓮春節返鄉專車啓航！實名制往返共4列　1／8起發放乘車證

春節返鄉機票難求！上海增班「每周約30班」　最新訂位數出爐

《WE ARE》明晚北流開錄！文總公布舞台　動畫「肉球兔」拜年

不用跑一趟！健保卡遺失、損毀「手機可補發」　申辦流程一次看

蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」吃一口臉綠了！嘉義人怒：小心安全

管中閔下台前回馬槍！盼「政治干擾與壓迫」在大學校園絕跡

台灣孕產婦死亡率「創20年新高」！比大陸一線城市多10倍　醫點出關鍵

「X女人搶我兒子」！台南名門婆婆「婚禮與媳扭打」…後果超悲慘

台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

忙著滾床！19歲妹和前任開房激戰　7個月孩子獨留車上窒息亡

吃肯德基「尖銳異物卡喉狂吐血」！　她控業者冷處理：一輩子拒吃

男無照騎車又拒測遭罰11萬　桃園分署三度扣押存款...全額繳清

人體脂肪「白色→米色」瘦更快！3方式能增加：吃辣椒也行

雲林元長、台西2雞場確診H5N1禽流感　緊急撲殺1.6萬隻黑羽土雞

曾重傷截肢！2腳歐告「跑步不輸正常狗」　堅強燦笑只盼一個家

台南美景躍上國際版面　韓國SBS電視台介紹EPEX訪台南特輯　

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

華航遭網路勒贖！公司：啟動應變措施、航班營運正常

屏東南榮國中屏東演藝廳藝術公演　台下觀眾鼓掌叫好

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

網指新竹球場是弊案　林智群開嗆

補班日越晚越冷探11℃　下周日「強冷空氣」來襲溫驟降

搶到7-11福袋「一拆開」悲劇了：沒做功課

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面