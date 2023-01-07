2年來首見腸病毒重症！5個月大女嬰無呼吸心跳「染D68型」加護搶救中





▲預防腸病毒，幼兒注意勤洗手，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

兩年來首見腸病毒重症！疾病管制署今（7）日公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為北部7歲男童及5個月大女嬰，其中5個月大女嬰感染一度因為無呼吸心跳緊急送醫，確認感染腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。這兩例個案也是2021年以來首2例確定病例。

疾管署表示，新增病例中之7歲男童於去(2022)年12月16日出現頭痛、無力、噁心、想吐症狀，伴隨極輕微上呼吸道症狀，12月20日症狀持續未改善收治住院，次日出現左上肢無力、步態不穩等症狀，12月30日由醫院通報腸病毒感染併發重症，並於今(2023)年1月7日醫院上傳驗出克沙奇A2型，所幸個案經治療後病況穩定，目前已恢復正常生活。

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另5個月大女嬰於12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。

▲疾管署公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例。（資料照／記者呂佳賢攝）

疾管署監測資料顯示，上周(2022年12月25日至12月31日)國內腸病毒門急診就診共計1,117人次，較前一周(975人次)上升14.6%，近期呈緩升趨勢，另實驗室監測資料顯示社區中仍有腸病毒活動； 國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計2例(即今日公布病例)，前例病例為2020年發病確診。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具(尤其是帶毛玩具)，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。

另提醒腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，籲請民眾如發現家中嬰幼兒有急性肢體無力，應儘速送醫。

疾管署再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，在嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間。