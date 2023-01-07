快訊／到法院快篩確診！蕭景田逃過收押　交保金提高至1500萬

▲蕭景田(左)今(7日)天下午2時許到士林地院。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉提供現金給同黨士林北投區執行長曾繁川，由曾替新科議員林杏兒行賄，蕭列為被告卻神隱，上月底發布通緝，3日才主動到案被聲押，法院裁定800萬交保，檢方提抗告，台灣高等法院撤銷交保裁定，發回士林地方法院更裁，今（7日）下午3時許重開羈押庭審問，蕭景田到法院快篩確診逃過收押，交保金提高至1500萬，限制住居、限制出境。

涉新科議員林杏兒賄選的蕭景田，去年12月29日遭士檢通緝，5天後主動到案說明，當庭遭逮捕，士林地院訊後裁定800萬元交保，檢方不服，認犯罪嫌疑重大，且調查局人員前往彰化蕭家拘捕時蕭景田時，他卻翻牆逃逸，因此提抗告。

高院認，蕭雖否認涉案，但根據檢察官於羈押聲請書「證據」欄所列之相關證述、文書證據、扣押之物證、譯文等件，足認他涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大。

高院指出，蕭在偵訊及法院訊問供述前後不一，且有避重就輕之嫌，並與相關證人之證述情節，多有歧異，堪認他有規避卸責之情，從而，檢察官抗告意旨以被告供述避重就輕，且與部分證人之證述情節不符，足認被告有再為逃亡或勾串證人、滅證之虞，洵非全然無據，撤銷交保裁定，發回士林地方法院更裁。

士林地方法院今下午3時許重開羈押庭審問，蕭景田到法院快篩確診逃過收押，交保金提高至1500萬，限制住居、限制出境。