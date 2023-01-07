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衝了！超商「哈根達斯買2送1」限時4天搶吃　口味任選

▲▼全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

▲全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉今天開囤了！全家即日起至1月10日於全門市祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕買2送1」優惠，且口味任選，把握機會省荷包；另，COLD STONE今（7）日於門市也有「中杯以上冰淇淋第2杯50元吃」小確幸，加碼喝飲品買1送1，冰控們肯定要衝。

▲▼全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

▲雪糕、迷你杯口味任選皆享優惠。

全家即日起至1月10日搶先祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕買2送1」下殺優惠，且不限口味，無論是想吃香草、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、抹茶杏仁粒等通通一次滿足。

▲▼COLD STONE限時3天「買1送1」。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE「3大品項買1送1」爽吃半年。

另，COLD STONE即日起至6月30日也祭出「4大限時優惠」，包括「每周三冰淇淋買1送1」、「每周五Mine桶裝買1送1」及「周六限定中杯以上冰淇淋第2杯50元」，通通不限口味，並以價低者為贈送品項，期間再加碼「天天喝飲品買1送1（不含罐裝飲品）」，提醒須為會員才可享優惠。

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