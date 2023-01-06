美式買1送1、拿鐵買2送2！　「4大超商補班咖啡優惠」懶人包

▲4大超商補班咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

明（7）日補班日不憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理「4大超商補班咖啡優惠」，不僅有大杯特濃美式、霜淇淋買1送1，還有拿鐵爽喝買2送2等，趕緊衝喝一波。

▲全家推大杯特濃美式買1送1連喝3天。

●7-11

7-11即日起至1月8日於全門市祭出「CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折（不可思議咖啡除外）；OPEN POINT行動隨時取也在1月7日補班日祭出限時1天「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3」、「CITY TEA冰淇淋紅茶買3送3」及「CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7」，加碼至1月8日前還有「CITY CAFE特大美式5杯188元」、「CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯188元」及「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯188元」等優惠組合。

●全家

全家即日起至1月8日於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃美式買1送1（冰熱任選）」、「Fami!ce全家霜淇淋買1送1（口味不限）」2大優惠，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲萊爾富特濃咖啡多1元多1杯。

●萊爾富

萊爾富即日起至1月8日於全門市祭出「特濃咖啡加1元多1杯」，品項包含Hi Café系列的大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元，冰熱任選。

●OK mart

OK mart即日起至1月7日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，還有黑糖系列飲品包括「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」享單杯7折好康；期間OK mall雲端商城也有「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10」，每杯咖啡最低只要22元起。

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