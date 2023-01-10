一碗爽嗑蒲燒鰻、壽喜燒牛！　豪華「隱藏版日式便當」超商限定賣

▲超商最新隱藏版豪華便當限量開賣。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

這碗超滿足！超商最新超豪華「隱藏版便當」悄悄開賣了，選用整尾蒲燒鰻搭配炙燒牛肉推出「特盛鰻牛饌」，全台限量6000份，且限定只在APP販售，即日起至1月16日限時開放預購，售完不補。

全家推出隱藏版豪華便當「特盛鰻牛饌」，每份便當裡頭都含有一尾鰻魚份量的正宗日式蒲燒鰻，再加上份量超足的炙燒牛肉，其中，蒲燒鰻是選用外銷日本的頂級白鰻搭配經典蒲燒刷醬，而肉品則嚴選冷藏熟成牛肉結合壽喜燒醬汁，每一口都超罪惡，全台只有6000份，即日起至1月16日限時於APP隨買跨店取開放預定，1月17日至1月19日提供取貨，且期間內完成預定且兌換者，還可免費獲得米茶1瓶。

▲7-11吃得到鯛魚燒雪糕。

另，7-11近日則推出全新罪惡冰品，開賣來自日本的「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」，一打開包裝就是超Q的鯛魚燒造型摩納餅，咬下是香草冰淇淋內餡搭配紅豆泥、巧克力脆片，每一口都超滿足，即日起就能衝門市吃，且自1月11日起至2月7日還可享2件95折、3件89折優惠。

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