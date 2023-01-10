太想吃牢飯！新北男超商亮刀搶燕麥奶自首...結局好失望　

記者戴上容／新北報導

太想吃牢飯！新北市泰山一名65歲陳姓男子，日前跑進超商拿了一罐燕麥奶後，特地跑到店員前亮出水果刀大喊「搶劫」，之後自行走進派出所自首，警方也順勢將他上銬，陳嫌坦言自己年紀大不好找工作，身體又罹患疾病，想說進獄能吃免費牢飯才會出此下策，但陳嫌被移送新北地檢署後，檢方複訊後諭令他「無保請回」。

▲新北男到超商拿燕麥奶後，亮刀想嚇人，之後又去警局自首 。（圖／記者戴上容翻攝）

據悉，陳男租屋在泰山區，自認為年紀大、找不到工作，又罹患疾病，經濟狀況不佳，雖然曾到新北市社會局詢問補助，但因他戶籍在基隆，因此社工向他表示，要找戶籍所在的社會局協助，陳男因此突發奇想，想出怪招想要吃免費牢飯。

前天（7 日）上午8時許，陳男跑到泰山區明志路二段的超商，拿了一罐燕麥奶後，對著店員亮出20公分長的水果刀大喊「搶劫！」接著轉身走出超商，緩步走到超商對面的林口警分局明志派出所自首。

陳男表明剛剛在對面超商搶劫，現在要來自首，並將刀具、飲料丟在值班台旁的警察志工桌上，警方見狀立即將陳嫌上銬壓制在地，陳嫌訊後被依恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署，但檢方複訊後，認為他並無羈押必要，因此諭令他無保請回。