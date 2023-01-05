東引海域貨輪翻船！船員大浪中「趴貨櫃發抖」險滅頂　驚險畫面曝

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

一艘蒙古籍貨輪3日清晨6時50分行經馬祖東引島西南方海域時，在大浪中故障沉沒，船上有5名大陸籍船員，僅1人獲救，其餘4人失蹤。海巡署獲報後，截至今日已派出1艦、6艇、6架空偵機前往救援，目前大陸也派出3船前來，兩岸持續搜救中。

▲3日一艘蒙古籍貨輪沉沒，1船員獲救。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

巡防區在雷達監控下，於1月3日6時50分發現東引島西南方9.6浬有船隻有異狀，連忙通報並出艇緊急出勤，海巡署抵達雷達最後鎖定位置附近海域，在位於東引島西南方8.8浬(限制水域外4.6浬)發現海面有貨櫃漂流，立即在海域搜尋有無船隻殘骸及救生筏。

海巡署搜尋11分鐘後，發現有一名陸籍船員趴坐在沉沒的貨櫃邊角，在大浪中載浮載沉，畫面相當驚險，而後船員落海，幾乎滅頂在海浪中，經海巡員緊急靠近拋擲救生圈，將已虛脫的船員從甲板接引上船，該名倖存船員因落海失溫且意識不清，海巡署先將其送東引衛生所就醫。

據了解，該船為蒙古籍貨輪，船長53公尺、船寬9公尺，共有5名陸籍船員在船上。貨輪沉沒後，5人跳海求生，目前僅1人獲救。海巡署獲報後，至今出動1艦、6艇次、85人次參與救援，陸方也派3船前來搜救，目前仍未找到失蹤的4名船員。