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社會 社會焦點 保障人權

擔心獨子遭滅口　台南88槍案槍手孔祥志之母「籲兒出面投案」

記者林悅／台南報導

涉嫌台南學甲88槍槍擊案在逃犯嫌孔祥志的母親，涉嫌台南學甲88槍槍擊案在逃犯嫌孔祥志的母親，因擔心獨子安危，今天在前市議員謝財旺陪同下，再次出面籲兒子出來投案面對。因擔心獨子安危，在前市議員謝財旺陪同下，再次出面籲兒子出來投案面對。

▲涉嫌台南學甲88槍槍擊案在逃犯嫌孔祥志的母親，在前市議員謝財旺陪同下，再次出面籲兒子出來投案面對。（圖／記者林悅翻攝）

▲涉嫌台南學甲88槍槍擊案在逃犯嫌孔祥志的母親，在前市議員謝財旺陪同下，再次出面籲兒子出來投案面對。（圖／記者林悅翻攝）

孔媽媽說：「祥志，媽媽很想你，你趕緊跟媽媽聯絡。農曆年要到了，如果你沒跟他聯絡，或者你朋友有跟你聯絡，麻煩請你朋友打電話給學甲分局或者打電話給媽媽都可以，快出來投案。我們做人要敢做敢當，要有個交代，要給社會一個交代，議員說你沒有傷到人，請你快點出來投案，你才有自新的機會，你現在還年輕，你一定要跟媽媽聯絡。」

據了解，孔祥志持衝鋒槍前往學甲地區前市議員謝財旺服務處及1家科技公司共開88槍後逃逸，在逃的孔祥志係「紅龜」洪政軍的小弟，檢警調查研判，該在槍擊案可能由洪政軍指使孔祥志開槍，幕後還有操盤之人，專案小組在調查的過程中，發現孔、洪有共同友人在柬埔寨，孔嫌偷渡前往東南亞或柬埔寨的可能性很大。

檢警研判孔祥志如被安排偷渡到柬埔寨等東南亞國家，其人身安全堪憂，因孔祥志他不是角頭，而是「小弟」，其身分如在柬埔寨，可能「禍福難料」。孔母因與孔祥志失聯，之前出面呼籲孔祥志投案未果，如今農歷過年將近，孔母思子心切，再度出面呼籲孔祥志出面投案面對司法。

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