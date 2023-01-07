烏軍情局警告：普丁將再動員「50萬士兵」！　可能時間點曝光

▲ 普丁去年9月宣布局部動員令，徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯去年9月宣布動員30萬名預備役軍人，一度引爆人民逃難潮。烏克蘭軍事情報機構警告，俄國1月中將頒布第二波動員令，徵召多達50萬名士兵，可見普丁無意結束戰爭。

《衛報》報導，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）指出，除了去年徵召的30萬人，俄國預計本月15日宣布新一波動員令，在冬季假期以前再徵召50萬名士兵，料投入俄軍今年春夏對烏克蘭東部和南部的攻勢，「他們將重點放在人員和裝備數量，希望壓倒我方。」

基比茨基預估，俄軍將在頓內茨克和哈爾科夫地區展開進攻，可能包括札波羅熱，並防守赫爾松和克里米亞，而50萬便是完成上述任務所需人數。

烏方估計的50萬人遠高於去年9月的30萬，若屬實代表俄國戰前兵力將在幾個月內增加近一倍。根據烏國軍情部門，目前有28萬俄軍地面部隊部署於烏克蘭。

基比茨基說明，俄軍約需2個月時間整備軍隊，是否能在戰場上取勝將取決於裝備和訓練有多完備，並藉此呼籲西方持續提供彈藥和武器，協助武裝烏克蘭預備役部隊。

烏克蘭國家安全負責人達尼洛夫（Oleksii Danilov）去年夏天曾表示，有100萬烏克蘭人正在累積戰鬥經驗，不過其中僅少數是現役軍人。基比茨基形容，接下來的6至8個月將是「最後衝刺」，「若俄羅斯這次輸了，普丁就會潰敗」。

俄國先前則否認會啟動第二波動員，普丁去年12月曾聲稱，已動員的30萬人中僅有一半被派往烏克蘭，討論新一波動員「毫無意義」。不過在第一波動員以前，包括普丁在內的俄國官員都否認有此計畫，最終仍在9月宣布局部動員令。