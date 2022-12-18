快訊／教授道歉！「寒流划獨木舟」28生落海　高科大發7點聲明

▲高科大學生到興達港上獨木舟課程翻覆，有8人失溫送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高科大師生17日上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨太大，有28名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，一名報案同學還原事發經過，指控教授當天不顧寒流來襲，在僅13、14度的低溫下強迫同學下海，還說「不下水就當掉你們」，現在校方發出7點聲明，表示「授課教師表達深刻歉意出面」，同時本學期移動教學課程暫緩，全部移回校內。

高科大完整說明如下：

有關今日媒體朋友針對17日落水事件，相關釐清細節說明如下：

1. 興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，無浪高問題。本次的確是對天候誤判導致後續救援。授課老師的確因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

2. 有關安全裝備，該門課程是 “獨木舟理論與實務”，因此均以寬鬆舒適服裝為主，參與課程學生均依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護機制。最後也因天候驟變而造成因雨、泡水等因素而使學生發生失溫狀況。

3. 長划訓練分為兩組，第一組開始課程後，本校有同時派出1艘救生艇、1位救生員、1名教練陪同進行課程。因天候因素造成獨木舟翻覆後，第一批接回3名學生、第二批接回4名，其中部分因風雨因素在訓練過程中落水、部分學生自行爬上折返點等待救援時浸水、部分是返回基地上岸前落水。因昨日天候，的確造成多數學生濕透，且有8名同學失溫送醫緊急處置。學校同步啟動校安機制，由校安中心、系主任、及相關同仁，趕赴現場處理，並親赴醫院協助後續處理，協助學生返家休養事宜。

4. 由於海況，當下學生四散，現場不斷持續連繫各點學生，回到基地做人數清點。中間救援時間緊迫，陸續進行各項聯繫，老師同學都在同步進行各類聯繫，因此通報消防時間點有時間上的落差。

5. 現場並未要求學生18日回到現場拖船。有針對第二組課程做討論，決定取消後面(18日)課程。有關提到船隻後續處理是要請教練來做，使學生誤解以為要學生回來拖船。

6. 目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。

7. 後續校內會做整體課程的檢討與追蹤。並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。