　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／教授道歉！「寒流划獨木舟」28生落海　高科大發7點聲明

▲高科大學生到興達港上獨木舟課程翻覆，有8人失溫送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高科大學生到興達港上獨木舟課程翻覆，有8人失溫送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高科大師生17日上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨太大，有28名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，一名報案同學還原事發經過，指控教授當天不顧寒流來襲，在僅13、14度的低溫下強迫同學下海，還說「不下水就當掉你們」，現在校方發出7點聲明，表示「授課教師表達深刻歉意出面」，同時本學期移動教學課程暫緩，全部移回校內。

高科大完整說明如下：

有關今日媒體朋友針對17日落水事件，相關釐清細節說明如下：

1. 興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，無浪高問題。本次的確是對天候誤判導致後續救援。授課老師的確因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

2. 有關安全裝備，該門課程是 “獨木舟理論與實務”，因此均以寬鬆舒適服裝為主，參與課程學生均依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護機制。最後也因天候驟變而造成因雨、泡水等因素而使學生發生失溫狀況。

3. 長划訓練分為兩組，第一組開始課程後，本校有同時派出1艘救生艇、1位救生員、1名教練陪同進行課程。因天候因素造成獨木舟翻覆後，第一批接回3名學生、第二批接回4名，其中部分因風雨因素在訓練過程中落水、部分學生自行爬上折返點等待救援時浸水、部分是返回基地上岸前落水。因昨日天候，的確造成多數學生濕透，且有8名同學失溫送醫緊急處置。學校同步啟動校安機制，由校安中心、系主任、及相關同仁，趕赴現場處理，並親赴醫院協助後續處理，協助學生返家休養事宜。

4. 由於海況，當下學生四散，現場不斷持續連繫各點學生，回到基地做人數清點。中間救援時間緊迫，陸續進行各項聯繫，老師同學都在同步進行各類聯繫，因此通報消防時間點有時間上的落差。

5. 現場並未要求學生18日回到現場拖船。有針對第二組課程做討論，決定取消後面(18日)課程。有關提到船隻後續處理是要請教練來做，使學生誤解以為要學生回來拖船。

6. 目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。

7. 後續校內會做整體課程的檢討與追蹤。並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／決定了！　6學校確定退場解散
升級iOS 16.2　3款iPhone續航力下滑
獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹頭！恐怖過程曝光
法國、阿根廷爭冠！　運彩老手曝2大比分買法
寶寶冷到出怪聲！趙小僑急求救　被揪「做錯1事」網給3招神解
寒流來仍冷不過國外　他指台人「1觀念」才危險！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

史上最長春安工作基層警譙翻　警政署親上火線允不評比不扣假

快訊／教授道歉！「寒流划獨木舟」28生落海　高科大發7點聲明

彰化路口2車對撞賓士起火！駕駛乘客及逃生...險波及機車充電站

台3線重機自撞影片曝！過彎打滑直衝電桿　人車彈飛起火燃燒

學甲槍擊案兩波行動逮7嫌　3收押2聲押2飭回

快訊／2022台北馬寒風中開跑！男跑者突倒地無心跳　緊急送醫

缺錢花用…花蓮男搶銀樓近7萬元金塊　2小時後被抓了

副廠長遭撞求償1372萬　「慢車道跑步」要負一半責任…判賠386萬

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

史上最長春安工作基層警譙翻　警政署親上火線允不評比不扣假

快訊／教授道歉！「寒流划獨木舟」28生落海　高科大發7點聲明

彰化路口2車對撞賓士起火！駕駛乘客及逃生...險波及機車充電站

台3線重機自撞影片曝！過彎打滑直衝電桿　人車彈飛起火燃燒

學甲槍擊案兩波行動逮7嫌　3收押2聲押2飭回

快訊／2022台北馬寒風中開跑！男跑者突倒地無心跳　緊急送醫

缺錢花用…花蓮男搶銀樓近7萬元金塊　2小時後被抓了

副廠長遭撞求償1372萬　「慢車道跑步」要負一半責任…判賠386萬

歌詞洩心聲？C羅PO健身房上空片　背景音樂「你不懂我」成亮點

饒舌歌手ACE嘉義管樂節演出　曝跨年重現《聲林》經典

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

諷姆巴佩不夠懂足球　阿根廷門神喜歡法國被看好：我們有梅西

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

壯觀美景曝！雪山海拔3500m以上現積雪　5天內2度下雪

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

張文宏警告：陸感染高峰馬上到　要保護好老年人

寒流來襲「長洋裝」保暖又優雅　Jil Sander、Lemaire極簡美學好顯瘦

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

社會熱門新聞

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

「寒流划獨木舟」不下水當掉？高科大教授回應

即／高科大28學生「划獨木舟落海」　8失溫送醫

即／台3線三灣段自撞車禍　重機騎士倒地不起

即／「寒流划獨木舟」28生落海　高科大教授道歉

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

雙北+桃園43人猝死　新北市17人送醫...救回5人

獨／曾遭朱雪璋斷腳筋　教練猥褻女童遭判1年半

副廠長遭撞求償千萬　「慢車道跑步」也有錯判賠386萬

男登雪山失聯9天！救難人員頂寒流「零度下搜救」

8年前3張裸照外流…女星辜莞允私密照再遭瘋傳

台南學甲槍擊案2共犯聲押禁見

見18歲帥氣鮮肉撒嬌秒暈　人妻拍自慰片遭勒索

汽車亂停機車等停區「騎士下車拍照」警不罰

更多熱門

相關新聞

見18歲帥氣鮮肉撒嬌秒暈　人妻拍自慰片遭勒索

見18歲帥氣鮮肉撒嬌秒暈　人妻拍自慰片遭勒索

一名18歲高姓「小鮮肉」在網路上認識輕熟人妻，引誘對方拍下全裸自慰影片，之後人妻發現小鮮肉的大頭照跟身分全是假，決定斷聯，卻反遭恫嚇拿出50萬封口費，否則就外流影片。橋頭地院審理後依恐嚇取財未遂罪判處4月，得易科罰金。

「寒流划獨木舟」不下水當掉？高科大教授回應

「寒流划獨木舟」不下水當掉？高科大教授回應

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

愛的破將「碎成條狀物」飄越機場恐罰

愛的破將「碎成條狀物」飄越機場恐罰

逛壽山動物園免買票！還有「免費賓士」送到站

逛壽山動物園免買票！還有「免費賓士」送到站

關鍵字：

高雄高雄科技大學獨木舟興達港翻覆

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面