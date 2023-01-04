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宋逸民出面止不了血！命理師斷言4年旺運結束　恐遭3災厄纏身

▲▼藝人宋逸民所主持的藝起發光協會，在鬧出眾多信仰風波後，今(1/4)與太太陳維齡首度露面發表談話。在唸完聲明稿及數度鞠躬道歉後，宋逸民與陳維齡隨即離開會場，並不接受媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人宋逸民所主持的藝起發光協會，在鬧出眾多信仰風波後，今（4）日與太太陳維齡首度露面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者隋昊志／綜合報導

藝人宋逸民所創立的「藝起發光」教會，從日前傳出小甜甜因理念不合退出開始，連日來爆發出多項爭議，今（4）日上午他在神隱13天後，與妻子陳維齡召開記者會出面說明。對此，有命理師斷言，宋逸民的4年旺運將在農曆年後結束，甚至會慘遭3災厄纏身。

▲▼藝人宋逸民所主持的藝起發光協會，在鬧出眾多信仰風波後，今(1/4)與太太陳維齡首度露面發表談話。在唸完聲明稿及數度鞠躬道歉後，宋逸民與陳維齡隨即離開會場，並不接受媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

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▲藝人宋逸民所主持的藝起發光協會，在鬧出眾多信仰風波後，今（4）日與太太陳維齡首度露面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

命理師沈泓壬指出，宋逸民在農曆年後，將會結束4年旺運，進入「旺轉弱」的交換期，未來的一年無論是吉凶，在心情上會浮動想要改變，在做一些重要的決定，像是換房、換車等狀況時，事情容易上上下下、有好有壞，如同坐雲霄飛車一樣，讓人心情波動巨大而感到不舒服。

▲命理師沈泓壬提醒宋逸民年後恐遭3災厄纏身。（圖／翻攝自Facebook／人生預算師 沈泓壬）

▲命理師沈泓壬提醒宋逸民年後恐遭3災厄纏身。（圖／翻攝自Facebook／人生預算師 沈泓壬）

沈泓壬表示，其實宋逸民早從2022下半年開始，旺運就開始減弱，越靠近2023年過年就越弱，在財運、健康以及人際關係方面都需要注意。財運方面，可能會因在外跟人有之前就累積起來的問題，或者自己考慮不周產生狀況；身體健康方面，則需多注意腸胃的狀況；人際關係部分，容易與人或小孩出現一些口角或衝突，建議以靜制動，保持冷靜思考，如此一來工作、財運上都還是有望有所收穫。

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