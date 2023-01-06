小甜甜家暴報案遭阻　王婉諭點「犯錯者」：要求受害者原諒的第三人

▲小甜甜與宋先生。（圖／翻攝自FACEBOOK／宋晉賢、小甜甜 張可昀）

記者詹宜庭／台北報導

小甜甜（張可昀）日前爆料老公「宋先生」家暴，並指控「藝起發光」教會創辦人宋逸民與藝人陳維齡、白家綺、吳東諺試圖阻止她報案，引發外界譁然。立委王婉諭6日強調，無論年紀大小、下手輕重、動手次數、施暴場所，對於暴力的態度就應該是零容忍，「為了保護自己與家人，申請保護令沒有任何錯，錯的是在行為人還未誠心悔改前，就要求受害者和解原諒的第三人。」

王婉諭表示，小甜甜遭遇家暴事件後，周遭有許多聲音要求她原諒與放下，甚至指責小甜甜申請保護令與提告的行為，這些言論其實都誤解了暴力的本質，認為忍讓與逃避衝突就能換來和平。

王婉諭指出，1998年《家暴法》的上路，正是因鄧如雯長期處在丈夫林阿棋的暴力陰影下，長年忍讓、配合，換來的傷痕累累的身心狀態，最終因不堪精神壓力而崩潰，動手殺死自己的丈夫，「這樣的人倫悲劇令人惋惜不已，也不該再重演。」

王婉諭透露，她處理過許多校園、幼兒園內的虐待事件，發現日子一久，施暴者有可能對暴力行為麻痺，無法意識到嚴重性，甚至把暴力行為當成合理的管教與人際互動模式；而最初的原諒與輕忽，就有可能導致最終的憾事。

王婉諭強調，不論年紀大小、下手輕重、動手次數、施暴場所，對於暴力的態度就應該是零容忍，「為了保護自己與家人，申請保護令沒有任何錯，錯的是在行為人還未誠心悔改前，就要求受害者和解原諒的第三人。」