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竹市「清源專案2.0」　查獲槍枝改造、詐騙機房、大麻分裝廠

▲竹市「清源專案2.0」　查獲槍枝改造、詐騙機房、大麻分裝廠。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市強化版「清源專案2.0」查獲槍械改造場所、詐騙機房及毒品分裝廠。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局從去年底開始推動「清源專案2.0」，加強社區警政推動，期間接獲網絡通報，於新竹地區疑似有槍枝改造工廠、詐騙話務機房及毒品分裝廠。經統整警力，分交專案小組跟監蒐證，於掌握確切事證後，兵分多路收網逮人，接連破獲槍械改造場所、詐欺機房及大麻分裝廠各1處，成果豐碩。

新竹市警方於12月22日先從林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移請臺灣新竹地方檢察署偵辦。

▲竹市「清源專案2.0」　查獲槍枝改造、詐騙機房、大麻分裝廠。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼鑒於近期發生詐欺集團非法囚禁、凌虐之人口販運案件，因此新竹市警方於去前底開始加強重要節日安全維護工作。

▲竹市「清源專案2.0」　查獲槍枝改造、詐騙機房、大麻分裝廠。（圖／記者陳凱力翻攝）

12月27日再出動大批警力偵破假檢警詐騙話務機房，當場查獲集團成員盧姓犯嫌等9人，查扣詐騙使用之iPhone手機24隻、筆記型電腦4台、詐騙筆記及帳冊等贓(證)物，全案依違反詐欺罪嫌、組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

今年1月2日繼續執行搜索，於易姓犯嫌所經營的營業場所查獲大量毒品及分裝物品，計有安非他命7.22公克及大麻735公克，全案調查完竣後依違反毒品危害防制條例移請臺灣新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警察局局長郭士傑表示，鑒於近期發生詐欺集團非法囚禁、凌虐之人口販運案件，因此112年加強重要節日安全維護工作以「清樓打詐、安居緝毒」為首要任務，警察局已成立「掃黑專責隊」，勢要將不法份子繩之以法。

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