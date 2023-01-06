缺工　讓在台移工突破72萬人創歷史新高

▲國內移工人數在邊境解封後，快速突破72.5萬人大關，創下歷史新高點。（圖／資料照片）

記者唐鎮宇、蘇晏男、呂晏慈、杜冠霖、崔至雲、潘姿吟、陳詩璧、許敏溶／專題報導

疫情解封後，國內缺工更加惡化，帶動移工人數增加速度。依勞動部統計，截至去年11月底，國內移工人數已達72.5萬人，不但超過疫情之前水準，還創下歷史新高點。移工仲介業者直言，移工人數增加就是因為缺工問題嚴重，立委也呼籲，若擔心衝擊國人就業，可先小規模試辦。

依勞動部統計，過去除了每年農曆春節外，國內移工人數幾乎每個月都增加。到在新冠肺炎疫情爆發前的2020年2月，國內已有71萬9487名移工，其中產業移工約有45萬5934人，社福移工有26萬3553人。之後隨著邊境管制，國內移工人數開始驟降，到去年3月底只剩下65萬9382人，減少約6萬人，其中社福移工減少幅度明顯高過產業，社福移工剩下約22萬893人，減幅達16%；產業移工剩下43萬8489人，減幅僅約4%。

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之後隨著邊境開放，國內對移工的勞動力依賴加深，移工人數又重新增加，依勞動部最新統計，截至去年11月底，在台移工總數已經超過疫情之前，達72萬5367人，創下歷史新高。其中產業移工達50萬5959人，較去年3月增加15%；社福移工約21萬9408人，和去年3月相當。

移工人數增加的原因，移工仲介業者直言就是因為「缺工」。成立至今剛滿30年的萬通人力集團執行長侯佑霖觀察，以往的缺工著重在製造業、營造業，後來家庭看護工也缺，現在連服務業都跳出來大喊缺工。台北市就業服務商業同業公會理事長滕翔安指出，過去1年半因疫情邊境管制造成的缺工，最近慢慢順了，但人力短缺的根本問題還是在青壯年人口漸少、老年人口驟增，勞動人口變少了。

外界認為開放移工可能會衝擊台灣人的工作機會，但侯佑霖以現在討論熱度最高的服務業解釋，假如飯店旅宿業房務清潔人員的總需求是1萬人，市場上已經有9000人從事這一行，那的確不應該開放移工；倘若缺工是2萬人，「為什麼政府不開放？」侯說，服務業不可能派語言不通的移工站上第一線面對客人，但不需要對話的「後場」卻很缺人手。

立委：可限額、限時試辦開放服務業移工





▲服務業缺工嚴重，立委賴士葆也接到選區餐廳向他反映找不到人手。（圖／資料照片）

缺工問題連立委也有感。國民黨立委賴士葆說，選區裡有兩家自助餐廳曾向他反映一直遲遲找不到人手，最後只好收攤；這些業者都曾向他反映是否能開放移工，「不在乎國籍，有人過來就好。」

賴士葆坦言，他確實希望服務業開放移工，「我覺得幾乎服務業都會希望」。賴說，觀光業、飯店業期待解封後的報復性旅遊商機，但卻面臨人力不足，與10餘年前國內製造業面臨的問題一樣。他認為可修《就業服務法》第46條規定，將國際觀光產業納入法規中之「因應經濟社會發展所需要的工作」，開放移工。

民進黨立委賴惠員也說，缺工是全台從北到南的飯店業都遇到的困境，倘若此狀況持續惡化，恐導致觀光產業萎縮；但若全面開放服務業引進移工，可能衝擊本國勞動人口權益，包括年輕人、二度就業婦女都可能受影響，建議行政部門應採取「有條件開放」策略，適度放寬現行規定。

民眾黨立委邱臣遠說，如果觀光業提升勞動條件後，國人還是不願就業，就可研議開放部分移工來處理缺工問題。邱解釋，雖然開放移工可能會排擠到某些人的就業機會，但有些工作一直沒人做，就不會被排擠到。

邱臣遠建議，政府應可更細緻的開放，例如在保障國人的勞動權益的前提之下，盤點產業人力需求，限額、限時試辦，如果效果不好就改掉；政府不能不開放，卻要一直叫雇主加薪資。

但也有立委持保留態度。時代力量立委邱顯智說，開放移工可能排擠本國勞工就業，旅宿業應優先考量提高本國勞工薪資、增加誘因，而不是貿然引進移工。民眾黨立委賴香伶更直言「不贊成開放服務業移工」，她認為服務業若開放移工，會衝擊到中高齡與新鮮人的就業機會，「是飲鴆止渴，帶來的負面性蠻大。」

賴香伶說，現在服務業缺工的，多半是需要體力或工時太長的工作，如房務等，關鍵還是要提升薪資與職涯前瞻性，讓餐飲科系學生畢業後願意投入；另外輔導業者進用中高齡與二度就業婦女等補充。

留下僑外生 業者呼籲解除名額限制

勞動部：可討論

▲近年透過「評點制」留台工作的橋外生越來越多，但仍有業者認為不夠，應全面開放，不應再設名額上限。（圖／資料照片）

除了移工外，也有業者呼籲政府要鬆綁僑外生在台工作門檻。目前僑外生留台工作門檻分為兩類，第一類是需從事專門性或技術性工作，如醫師、律師等；或有5年以上工作經驗，且工作有創新或特殊表現、薪資高於4萬7971元者。但這類一直被詬病門檻太高，後來政府在2014年7月新增「評點制」，改依照學歷、薪資、職務、工作經驗、中文程度等項目給分，超過70分就可留台工作。這項制度每年都有限定開放的名額，從最早的1200名到去年已經調高到6000人。去年截至11月底止，已有近5000人透過評點制申請留台工作，約佔當年度畢業生的4到5成。

自澳門、目前就讀台大科法所碩士班的鄭浩說，他在台灣生活已經超過6年，已經很習慣這裡的節奏與方便生活，而且物價也比港澳便宜，目前傾向先留在台灣工作，但仍得考量第一份工作薪資與其穩定性。

鄭浩指出，港澳生熟悉繁體中文，英文也普遍不錯，這樣人才很適合台灣勞動市場；但若台灣政府真的想留住僑生，應根據不同領域設定門檻，像是理工領域在台灣起薪高，調薪也快，就比較容易符合現在規定，但是其他領域應該再放寬標準，才能留住這些人才。

近期飯店業因缺工嚴重，有不少旅館業者幫僑外生申請評點制，但傳出屢遭勞動部退件。勞動部說，評點制仍需是專門性或技術性工作，但部分飯店業者填寫的僑外生工作內容，是服務接待、房務整理或接聽專線，與現行法令不符；未來將研擬把申請表單由開放式描述改為「勾選」，減少溝通落差。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，據統計透過評點制申請留台工作者，9成以上都會核准，「薪資從來都不是問題」！評點制總分190分，只要70分就會過關，而且透過評點制申請，就沒有「薪資一定要4萬7971元以上」的限制。

有業者認為現在正處缺工，政府不應該再設僑外生留台工作名額上限。蘇裕國說，過去設名額是擔心衝擊國內就業市場，因此每年約是以畢業人數的一半設定名額上限。但現在考量這些人本來就在台灣唸書一段時間了，「是我們想要留下來的人才」，解除名額限制「可以再來討論」。

台大國家發展研究所兼任副教授辛炳隆說，想要靠鬆綁僑外生留台工作限制來解決缺工問題「可以嘗試」，但不見得會有效果，因為「僑外生也會挑工作啊！」如果薪資過低、勞動條件不佳，僑外生幹嘛留在台灣？

中華經濟研究院院第三所研究員陳馨蕙說，半導體確實需要來自東協、印度的僑外生，因為在佈局東南亞的時候，需要借重有台灣背景的僑生擔任管理人才。但若要讓僑外生留在台灣工作，除了就學外，還要有工作機會的配套。舉例來說，若今天一位台灣人到美國唸書，頂大畢業就可以直接到華爾街面試，就會有吸引力。

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