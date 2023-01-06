驚悚照曝！公司冰箱翻出3色「藍霉便當」　眾人一震：生化武器

▲「藍霉便當」讓眾人看傻。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

月底就是農曆新年，但過年前總要大掃除，這時就讓人煩惱不已，除了不知從何下手，也害怕清出什麼恐怖陳年物。就有人在公司冰箱翻出一盒「藍霉」便當，當場臉色發青，噁照則驚呆大票網友，「哪個單位需要做生物報告的？」「放的人都自己忘記了吧……整個生態園區耶！」「面目全非，已無法識別。」

這位網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼出2張照片，語氣充滿無奈，「……剛從公司冰箱裡翻出來這盒」，只見便當紙盒裝的東西已經大發霉，尤其是左側簡直慘不忍睹，還一次出現青苔綠、莫藍迪藍綠色及白色，一共3種顏色的霉絲。

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至於右側還好一點，看上去像是滷控肉之類的東西，但感覺黏答答的樣子還是挺反胃。原PO澄清，這盒便當不是他的，有在公司裡問是誰放的，「結果問了老半天，也沒人承認」，文中還附上一個臉色發青的emoji，感覺得出被公司冰箱嚇得不輕。

⚠️下方有照慎入

▲大掃除最害怕的畫面出現了！（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

照片讓許多人一秒震驚，「這不是便當！這是一個完整的生態園區！」「原來是一幅3D的立體潑墨雲海山水畫啊！」「說不定不是不承認，是認不出來了吧？」「好像仙境一樣，估計吃了會增加百年功力。」「承認要幹嘛？你要餵他吃嗎XDD。」「你確定放進去的還在職嗎？」「基本上還不要打開，才會有人承認。」

也有苦主直嘆，「你一定沒清過營區的公用冰箱。」「我們公司也一樣，就是有這種傻X……還不少喔！」「公司冰箱不意外，所以我們一個禮拜都會清一次。」有人則提醒，「冰箱要洗過，整個都是霉菌。」「趕快把整個冰箱清理乾淨吧！再問是誰的，沒有意義！」「冰箱要消毒了，霉菌是會由空氣散播的。」