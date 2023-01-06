只有今天！超商「美式、拿鐵買6送6」　還能寄杯、互換冷熱

▲全家指定咖啡買6送6只有今天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來囤杯！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開搶，還可以寄杯、互換冷熱。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也享優惠。

全家1月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年7月31日；加碼還有「Let's Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅任選買6送3」等，可兌換期限為2023年4月30日前，數量有限、售完為止。以上優惠每人限購1組，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開賣。

▲OK mart連2天美式、拿鐵買2送2。

另，OK mart今（6）日、明（7）日也於全門市祭出限時2天「大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，還有黑糖系列飲品包括「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」享單杯7折好康；期間OK mall雲端商城也推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10」，換算下來每杯咖啡最低只要22元起。

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