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限時1天！超商茶飲「買7送7」來了　特大美式下殺38元爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出補班咖啡優惠，指定茶飲可享買7送7，同步還有咖啡組合價。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

這周六要補班別憂鬱，想想月底就要迎接10天春節連假！就有超商將在補班當日推出限時1天「茶飲買7送7」、「黑糖珍珠撞奶買3送3」等福利，直接替荷包省一波，同步還有咖啡「任選2件79折、4件75折」，買越多省越多。

7-11 OPEN POINT行動隨時取將在1月7日補班當天推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3」、「CITY TEA冰淇淋紅茶買3送3」以及「CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選買7送7」；另外，即日起至1月8日還有咖啡飲品組合優惠，品項有「CITY CAFE特大美式5杯188元」、「CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵/熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯188元」以及「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯188元」。

至於7-11門市，即日起至1月8日止，購買CITY指定系列飲品可享「任選2件79折、4件75折」(不可思議咖啡除外）。

萊爾富即日起至1月8日也有補班優惠「特濃咖啡加1元多1杯」，品項包含Hi Café系列的大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元，冰熱任選。

▲▼萊爾富最新兔年咖啡杯。（圖／萊爾富提供）

▲補班別憂鬱！萊爾富祭出限時3天「咖啡加1元多1杯」。（圖／萊爾富提供）

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