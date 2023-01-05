9歲女童胸部竟遭「種草莓」！狼父遭逮獲輕判定讞

▲9歲女童被父親種草莓，最終輕判定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子阿偉（化名），2020年11月間趁當時年僅9歲的女兒熟睡時，親吻女兒胸部，還「種草莓」。第二日祖母幫忙更衣時，才發現孫女的吻痕，追問之下才知竟是兒子荒唐作為，大義滅親報警處理。但法院審理時，2祖孫又向法官求情，最高法院最後將阿偉輕判10月定讞。

判決指出，當時34歲的阿偉離婚後，將9歲女兒帶回高雄茄萣區與母親同住。而案發於2020年11月間，某天早上祖母協助孫女換衣服時，發現孫女胸部竟然遭「種草莓」，追問之下，孫女才說是前一天下午1點多，她在客廳午睡時，睡到一半因為胸部會痛而醒來，發現爸爸將自己的上衣掀到腋下，趴在自己身上吸吮，她立刻出言制止，爸爸才離開。祖母大義滅親，立刻帶孫女驗傷，並報警揪出兒子的惡行，還帶著孫女離家出走，阿偉因此遭提起公訴。

不過法院審理時，阿偉否認犯案，辯稱案發當天下午1時30分許，就離開住處去台南應徵工作，當時女兒在客廳沙發上熟睡；大約於下午3時50分許回到家，發現廚房有炸過的油鍋，客廳有煮熟的雞塊，懷疑有人趁自己不在時，進入住處對女兒亂來。

不僅阿偉否認，連被害女兒都否認，改口供為當時有一名爸爸的朋友叫做「阿猴」前來，是他吸吮自己的胸部，之後更拿炸柳葉魚讓她吃，要她不准說出；她是因為擔心「阿猴」找麻煩，一開始才會說是爸爸犯案。

但法院根據諸多事證，仍認定阿偉有罪，一審將他判刑2年6月。上訴二審後，高雄高分院仍認定阿偉有罪，但考量祖母與女兒均求情，希望輕判阿偉，讓阿偉可以留在家中彼此照顧，因此改輕判阿偉有期徒刑10月。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。