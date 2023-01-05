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台中女聽到「老妖婆」暴走！拿鑰匙刺女童臉2下　她痛哭不敢入睡

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲趙女聽到女童說「老妖婆」，認為對方在罵她，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名趙姓女子聽到社區內的小女童說「老妖婆」，認為遭到對方辱罵，氣得用手、鑰匙戳女童的頭部及臉部，導致女童當晚回家痛哭、不敢入睡。事後，趙女也辱罵女童家長「瘋狗會咬人」等，被女童父母提告。台中地院依傷害、傷害罪、侮辱罪各判趙女50天、30天有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，未滿12歲的女童表示，她2022年4月5日跟鄰居在社區的中庭玩戰鬥陀螺，當時鄰居說戰鬥陀螺中住了一位「強悍的老妖婆」。因此，她跟著重複說「老妖婆很強悍」，恰巧被經過的趙女聽見，誤以為她在罵人，隨後被趙女辱罵跟攻擊。

女童母親表示，她跟老公回家後看到女兒的鼻子上有一條刮痕，詢問女兒傷勢怎麼來的，對方哭著說是被「鑰匙打的」，因此她馬上跟老公、女兒去管理室看監視器，發現有趙女打人的畫面，氣得帶女兒去驗傷提告。此外，女兒當晚非常害怕、難以入睡，需要她安撫才能睡著。

▲桃園市1名小六女童家長日前在女童使用平板電腦發現與網友傳訊息，內容包括「下次不要射在裡面好嗎？」氣得報警要求警方揪出惡狼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童受傷後痛哭，當晚怕得難以入睡，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，趙女與女童母親於同年4月9日在社區的電梯內，因女童受傷的事件發生爭執。趙女對著女童母親辱罵，「妳心狠手辣」、「我說罪魁禍首就是她」、「起先會引起這個禍端，就是因為她，她教她女兒罵我」、「很狠，她很囂張，很野蠻，很鴨霸，不懂情理」、「妳叫妳女兒罵我」、「對啊，我就被瘋婆子騷擾、騷擾、騷擾，這樣，還被咬啊，瘋狗很會咬我啊」等，再被女童母親提告公然侮辱。

趙女到案否認犯行表示，她確實聽到被女童辱罵「老妖婆」，但只有用手指戳女童的額頭，要求對方不要口出惡言，不清楚對方為何會有診斷證明書上的傷勢；公然侮辱部分，她並未指名道姓，是女童媽媽要對號入座。

法官勘驗監視器畫面表示，趙女確實有先抬起左手，朝女童的頭部、臉部比劃、戳刺或毆打，也拍攝到一道銀色亮出、射往女童的臉部正面，女童的頭部出現往後閃躲的動作2次。此外，趙女在警訊、偵查、上法院時都說出以不同的手指戳女童，因此證詞難認可信。

台中地院表示，趙女難以控制自己的情緒，犯後未坦承犯行，也未與女童、女童媽媽和解，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪、侮辱罪各判趙女50天、30天有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

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