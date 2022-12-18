9歲女童屋前玩耍被抓胸！到她家3度伸狼爪　淫姑丈下場曝　

▲花蓮一名姑丈半年內3度猥褻9歲姪女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一色姑丈阿國(化名)經常到親戚家拜訪，看到還在念小學的9歲姪女小蘋(化名)略有發育，竟起色心，趁沒大人在場時，屢次伸手抓捏小蘋胸部，讓小蘋又驚又怕，到學校向老師求救，全案才曝光。花蓮地院審理，審酌小蘋父親和阿國達成和解，依3個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，合併處1年11月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，阿國於2019年9、10月到小蘋家拜訪，看小蘋正蹲在屋前空地，和其他小朋友一起玩，竟趁沒其他大人在場時，湊上前蹲在她面前，當眾伸狼爪抓捏小蘋胸部，讓她受驚逃跑。阿國又於隔年2、3月到小蘋家吃飯，見小蘋1人在廚房收碗，明知她刻意閃躲，仍趁機靠近抓捏她胸部，讓小蘋再度驚嚇逃離廚房。

阿國越來越大膽，隔月上門見小蘋獨自在客廳，明知小蘋見到他，就立即拉緊棉被蓋住身體，不願讓他碰觸，仍再強行揉捏小蘋胸部猥褻得逞，直到她跑出客廳才停手。小蘋半年來頻頻受到姑丈騷擾，擔心受怕下將此事告知學校導師，事情才曝光。

花蓮地院審理，法官認為阿國僅有酒駕前科，素行尚屬良好，因一時衝動而萌生強制猥褻犯意，犯後已坦承犯行，且與小蘋父親達成和解，小蘋及小蘋的母親則表示無意見，審酌阿國還須扶養妻子和未成年子女，依3個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，合併處1年11月徒刑，全案還可上訴。