天冷+禽流感肆虐「產蛋率剩7成」　農委會：加強雞蛋調度

▲國內蛋荒再起，農委會發布新聞稿信心喊話。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節前夕，國內再傳蛋慌！近期受寒流、日夜溫差影響，加上多處蛋雞場遭受禽流感肆虐，國內雞蛋產量受衝擊，正值春節用蛋高峰期，蛋價再度漲聲響起。農委會今（5日）發布新聞稿信心喊話，強調會積極協調雞蛋調度，因應春節民生所需。

農委會說明，依據中華民國養雞協會調查統計，目前在產蛋雞約3500萬隻，其中老母雞約占30%，仍以新母雞與青壯蛋占多數，近期受氣候寒冷及疫病影響，日產蛋約12萬箱、約2400萬顆。

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依據動植物防疫檢疫局高病原性禽流感(HPAI)監測，從去年12月26日起迄今，目前已有彰化、台南等3處蛋雞場確診禽流感，合計撲殺5萬5885隻蛋雞，防檢局將嚴密監控疫情，避免疫情擴散造成產業損失。

畜牧處表示，為提升雞蛋產能，農委會從去年起已逐步更新產蛋雞結構，蛋雛雞每月供應量達200萬隻，每月育成蛋中雞約170萬隻，今年擴大進口蛋種雞數量，未來蛋雛雞每月供應量將逐漸達230萬隻以上，有助加速調整產蛋雞群。

農委會補充說明，目前國內雞蛋產銷仍以內需為主，進口蛋量僅占不到0.5%，不至於影響國內蛋農權益，此外，農曆春節將屆，目前雞蛋加工業者多已提前完成備貨，因應春節前民生消費需求，農委會已協調蛋商加強橫向調度，以及加工業者調度原料蛋，以充分供應各通路需求。