副教授偷吃櫃姐！她甜喊「老公」嗆天天嘿咻　同行妻心碎怒告

▲台南一名已婚大學副教授偷吃百貨公司櫃姐，被妻子發現後仍不願意和小三分手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名已婚大學副教授玩交友軟體「派愛族」，認識百貨櫃姐並上摩鐵展開婚外情，被同為副教授的妻子發現姦情後，兩人仍持續交往，小三還向妻子嗆聲和她老公每周上床2到3次，甚至天天發生性行為，讓妻子心碎提告。台南地院審理，認為櫃姐侵害配偶權，要賠20萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她和丈夫原本家庭美滿幸福，小三明知丈夫有家室，卻從2021年8月起，多次與他相約汽車旅館幽會上床，還在LINE上喊他「老公」、互傳鹹濕對話。經她發現後追問，丈夫坦承婚外情，而小三在姦情曝光後，還多次打電話、傳訊騷擾她，聲稱與她丈夫每周上床2、3次、甚至天天發生性行為，還說他們根本是「假面夫妻」，並持續和丈夫交往，讓她承受極大的壓力和痛苦，她要對小三提告求償60萬元。

全案審理時，小三坦承和副教授交往，表示和副教授在交友軟體「派愛族」認識，聊天後加LINE成為好友。一開始副教授欺騙她稱自己單身，直到兩人上床了，謊言才慢慢露餡，她得知他已婚後有提分手，但副教授卻苦苦哀求、要她相信他，她當時被愛情沖昏了頭，才會答應繼續交往，並陸續借款約450萬元供副教授花用，後來發現副教授還和其他女人交往，實在無法忍受他花心才分手。

法官檢視小三和副教授的對話截圖，認為小三早於2020年7月就知道副教授是有婦之夫，仍繼續和他交往並發生性行為，已侵害正宮配偶權，審酌正宮也是副教授，而小三為百貨專櫃人員，每月收入約2萬8千元，判她要賠20萬元，全案還可上訴。