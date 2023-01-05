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邱顯智批普發現金「大撒幣」　沒必要因此延會

▲▼邱顯智24日召開「宜蘭人不該背負縣長的罪名，應讓縣政回歸正常、讓公務員回歸專業！」記者會。（圖／邱顯智辦公室提供）

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／邱顯智辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

政府去年超徵4500億元稅收，行政院長蘇貞昌宣布將每人發6千元，國民黨立法院黨團呼籲，立院延會3天審查法案，過年前發現金給民眾。不過時代力量黨團總召邱顯智5日下午在朝野協商前受訪說，時代力量黨團對於這種雨露均霑、大撒幣的方式態度保留，沒有必要因此延會，專門處理發現金，強調國家資源應該用於扶助弱勢。

邱顯智今日表態稱，對於這種雨露均霑、大撒幣的方式，時代力量黨團持保留態度，國民黨團主張加開臨時會處理發現金，「我們認為應該是沒有這樣的必要性」，如果是有許多法案要處理而加開，這樣是有正當性的，但若專門針對發現金，「我們持保留態度，因為說實在的，也沒有這樣的一個必要性。」

邱顯智直言，他不清楚為什麼做出普發現金這樣的決策，總統蔡英文元旦談話以及後來的說法有相衝突的狀況，政府舉棋不定；他表示，時代力量黨團從頭到尾認為不該雨露均霑、大撒幣，而且沒有排富的狀況去做處理，國家資源非常寶貴應該用在扶助弱勢的部分，國家最重要的功能是進行財富重分配。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘在黨團協商前被詢問是否贊成延會一事，他說，要解決問題才有用啊，現在連法案都還沒來，法案來了之後大家再來討論沒有關係，「絕對不可能（農曆春節前）完成的」；另對下會期提前開會一事，柯說，這再談沒有關係。

對於是否贊成延會，立法院長游錫堃受訪說，這一定要經過黨團協商，等一下看黨團協商的結果怎麼樣，這不是他能夠決定的；至於是否支持將下會期開議期間提前至2月上旬，游說，很抱歉，這需要黨團協商，上半年的會期一般都是在2月20日以後，如果依照常態是2月下旬開議，「發現金這件事情，就是要讓大家過一個好年，如果來不及在過年前，也希望在新春的時候，能夠很快領到這筆錢，立法院各黨團都願意以最快的速度處理。」

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