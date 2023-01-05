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不拿6千能留給子孫？　鍾沛君曝民進黨黑歷史勸「領好領滿」

▲▼蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

▲行政院長蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

記者皮心瑀／台北報導

中央拍板稅收超徵部分將以普發現金6000元的方式全民共享，但有部分民進黨人士反對，並宣布不領錢，以盼款項能用在更適合的地方。不過，國民黨台北市議員鍾沛君指出，因為有民進黨政府，所以民眾才必須把錢領好領滿，「民進黨政府揮霍，會跟你各位客氣？」

針對普發現金，民進黨立委郭國文表示，打算落實自己的主張，「將我與家人的6000元全部捐出」；而同黨的前台北市議員梁文傑說，發現金是沒問題，但他認為，自己是真的覺得沒資格領，「若硬要把錢塞給我，麻煩請開個退款帳戶，讓我能退回國庫」。

鍾沛君說，這筆錢之所以「多」出來，不是因為民進黨政府很會開源或者節流，而是在編列中央政府總預算時，刻意低估了歲入，出現的落差，而且這些多出來的錢，全部都成了美其名為「特別基金」的政府「私房錢」，不再受到監督。

鍾沛君表示，從2016年民進黨再度執政以來，國債只有在蔡總統第一任期稍微減少，第二任期大幅飆升，尤其是2021，2022年這兩年，超徵超過8500億元，債務還是暴增400億元，整體超過5.7兆元。

鍾沛君批評，民進黨在編列中央政府總預算時，刻意低估歲入，產生大量「私房錢」，還要沽名釣譽，在選舉時聲稱自己「有政府，會持家」。但是卻又浮濫編列「特別預算」，從前瞻，到防疫，再到軍購，蔡總統兩任編列的特別預算超過1.2兆元，甚至匡列到她2024年卸任之後，已經幫下一任政府欠下2000億元以上的債務。

鍾沛君指出，議會同事說，自己不領這筆錢，想要留給政府「幫助弱勢」，還說要「守住財政紀律」云云，但這些劣跡斑斑，歷歷在目，要幫助幼兒與年輕人，7年來超徵1.3兆元，要做早做了，差各位這6000元？「難道你以為你不領，就能留給子孫？民進黨政府揮霍，會跟你各位客氣？」正是因為這個政府，才必須把錢領好領滿。

針對稅收超徵引來外界批評，質疑政府透過不當的賦稅制度，超收人民的錢，行政院長蘇貞昌說，這是錯誤、扭曲的評論，「我必須清楚告訴國人同胞，之所以出現實徵數比預算數多，主要是去年的經濟成長表現出色、超乎預期」。
 

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