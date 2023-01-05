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藍喊延會促年前發現金　綠：杯葛預算自我矛盾

▲▼蔡英文與執政黨立院黨團、立委溝通 會後英系立委羅致政受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長羅致政受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政府去年超徵4500億元稅收，行政院長蘇貞昌宣布將每人發6千元，國民黨立法院黨團呼籲，立院延會3天審查法案，過年前發現金給民眾；對此，民進黨團幹事長羅致政5日表示，國民黨團不要完全不了解流程，時間完全亂喊一通，該走的程序要走完，執政黨團不反對加快審查流程，重點是看在野黨的態度。

羅致政今天受訪說明，目前明年度總預算案仍有4千多個提案，其中國民黨立委提了2千多案，若是要逐案審查，恐怕下周不見得能處理完，希望能夠統刪，加速預算審議時間，才有辦法討論發現金的特別條例，越快審完總預算，越有可能趕快發現金，國民黨團是想要逐案審查、拖到最後，還是希望加速？

羅致政解釋，發現金該有的程序還是要走，立法院當然能夠加快，只要反對黨願意縮短流程就有可能，民進黨團認為可以討論1月20日延會，但國民黨也不要完全不了解流程，時間完全亂喊一通。

另一方面，對於國民黨團主張，在衛福部長薛瑞元道歉前，拒絕審查衛福部的預算，羅致政回應，國民黨不要自我矛盾，一方面要加快審查，一方面又要藉機杯葛，到底是要怎樣？他也回應外界「閣揆保衛戰」的說法指，發現金與此完全無關，行政院是一體的，審查程序照走，不管誰當院長都一樣，不要無限上綱，政治操作沒有必要。

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