樹林高中「原住民藝能班」紮根　助原民學生傳承部落文化

▲新北市樹林高中開設原住民藝能班。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

樹林高中為新北市唯一原住民重點高中，學校於2015年成立原住民藝能班，除一般課程之外，另開設原住民族傳統樂舞、傳統服飾、田野調查等多元選修課程，現來自阿美族、賽夏族、排灣族、太魯閣族、泰雅族、布農族等64名學生，以系統性的課程地圖，傳承原住民傳統文化。

樹林高中校長曹永央表示，原民藝能班學生多成長於都會，族語口說能力相當有限，但學校秉持「一生開一班」的原則，依照學生族群別進行個別教學，在歷年的原住民族語能力認證考試中，近6成以上學生都能通過中級能力認證，而原民藝能班歷經十餘年來的滾動修正，在經營模式、文化課程、師資都已建立傳統與穩定性。

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曹永央說，在原住民教師帶領下，學生常利用課後時間學習部落海祭傳統樂舞，由淺入深了解阿美族與布農族族群文化，進而學習傳統樂舞舞步，促進不同族群的學生互相了解，進而形成多元友善的大家庭。

來自排灣族頭目家族的學生Eljawm（排灣族族名）表示，記得vuvu（排灣族語裡指祖父母輩）都會為族人製作族服，但自從vuvu過世後，自己就不再有族服，透過學校課程設計讓學生自己動手製作族服，學習族人傳統服飾圖騰、用色意義、編織技法，製作過程中喚起自己過往的部落記憶，與傳承原住民文化的使命。

教育局長張明文說，新北將持續推動原住民族教育，並向下紮根，逐年增設沉浸式族語幼兒園、補助幼兒園族語教學扎根計畫，也致力於深化民族教育及實驗教育，建構完善的原住民族教育體系。