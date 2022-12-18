南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭　專家直言：下降頭

▲中寮石龍宮近日遭到一名不明男子將生雞頭埋在天公爐中。（示意圖／ETtoday資料照片）



記者隋昊志／綜合報導

以免費提供泡麵讓信眾享用的南投中寮鄉石龍宮，16日遭到不明男子將生雞頭埋入天公爐中，廟方隨即前往派出所報案，由於日前台南知名廟宇西羅殿天公爐也遭人埋入生雞腿，警方調閱監視器後表示，不排除是同一名犯嫌所為。對此，民俗專家廖大乙直言，這種行為是下降頭，目的是為了要破壞該間宮廟的神威。

▲中寮石龍宮香火鼎盛。（圖／民眾提供）



被稱為是「泡麵土地公」的中寮石龍宮，16日傍晚有信眾發現一名黑衣男子將一包不明物品埋進天公爐，廟方獲通報後挖出發現，竟然是一袋生雞頭，隨即向轄區草屯分局爽文派出所報案。

▲▼中寮石龍宮香火鼎盛。（圖／記者高堂堯翻攝）



草屯分局調閱石龍宮調閱監視器後，不排除與上月台南西羅殿天公爐遭埋生雞腿的犯嫌為同一人，該名男子已涉犯刑法第246條「對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」

▲民俗專家廖大乙認為，將生雞頭埋在天公爐，是在下降頭破壞神威。（圖／廖大乙提供）



對男子埋生雞頭的行為，據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，該名男子是走火入魔的宗教狂熱分子，有可能犯案當下也不知道自己在做什麼，至於在香爐埋生雞頭，則是一種下降頭的方式，目的是要挑戰神威，且下降頭的人必須先立誓「一生孤、貧、賤」，並口念咒語，否則不但無效，還會反傷自身。

日前台南知名廟宇西羅殿天公爐遭一名30歲呂姓男子埋入生雞腿，呂男表示是為了「還願」才會這樣做。當時廖大乙在接受《ETtoday新聞雲》訪問時直言，呂男的說法根本是瞎扯，若是真的是要還願，應該是光明正大，甚至敲鑼打鼓讓眾人知道神威顯赫，怎麼會用偷偷摸摸的方式，且祭拜神明除了虎爺使用生豬肉之外，其他神明皆是使用熟食進行祭拜。

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