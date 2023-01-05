OL午休時間激戰小王！公司廁所爽玩不同體位　夫崩潰求償

▲人妻4度與小王在公司的殘障廁所發生性行為。（示意圖／翻攝pixabay）



記者黃資真／台北報導

台北一名人夫控訴，妻子進入新公司就職後，受到男同事勾引談起地下戀情，2人還多次在公司的殘障廁所嘿咻，怒向小王提告求償80萬元。台北地院根據對話紀錄，以及妻子的證詞，判賠20萬元為適當。

人夫阿祥（化名）主張，妻子小慈（化名）於2022年初進入新公司就職，男同事明知小慈有丈夫，卻經常傳送曖昧訊息勾引她，使小慈深陷新戀情之中，在同年4月間，2人經常趁1小時的午休時間到公司的殘障廁所「激戰」至少3次。

直到阿祥向小慈借用筆電時，赫然發現小慈與小王的對話紀錄，這段不倫的辦公室戀情才曝光，阿祥怒向小王求償80萬元。

小王辯稱，他與小慈只是一般同事關係，且自己不清楚小慈有老公，聊天內容也僅是朋友間胡鬧、隨意閒聊，毫無曖昧或提及性行為之親密對話，並無侵害阿祥配偶權。

法官勘驗2人對話紀錄，3月12日小王曾自曝非單身，小慈開玩笑表示「分手要通知我」、「我離婚也會通知你」，同天小慈以「老人」稱呼阿祥，提醒小王「老人回家了等等不能聊天惹」，小王回「我以為他平常都在家餒」，足認小王確實知悉小慈為有配偶之人。

此外，小慈以證人身分出庭時，自曝與小王曾嘿咻過4次，地點都在公司的殘障廁所，「殘障廁所空間有限，第一次想說用站著，小王從後面，但因為小王太高，沒有成功，後來改成小王坐在馬桶上，我坐上去，有次是外套鋪在地上發生性行為，或是我躺在地上。」認定侵害配偶權有據，判決小王應賠償20萬元為適當。全案仍可上訴。