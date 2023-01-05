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丟丟妹勁裝出庭！夫批像作秀「目前沒共識」：大家各憑本事

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者唐詠絮／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊）11月6日帶著3歲兒黯然回到彰化，連粉絲專頁上的直播、發文都全數刪除，爆出婚變消息。今(5) 日新北地院通知雙方開調解庭，丟丟妹穿著黑色勁裝在律師陪同下出庭，10點多離開時全程不發一語。而丈夫王心正因有會議要開，委由律師出庭，王心正透露，現在雙方都沒有共識，只求「好聚好散」，未來大家各憑本事，公司還有80多名員工一起打拼。

丟丟妹25歲時為了老公跟爸爸鬧翻，婚後一年斷聯，這幾年才恢復關係，丟丟妹也以豪爽的叫賣方式在直播走紅，不少歌手發片、或是演員推新戲，也會到她的直播宣傳，她一度參加綜藝節目、上通告，並且接受媒體專訪，不過半年未直播，連粉絲專頁上的直播、發文都全數刪除，爆出婚變消息。

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

王心正日前曾受訪表示，他和丟丟妹沒有失和更沒有外遇，他也很想知道丟妹為何會一聲不響離開，今天更是錯愕，也是看到新聞才知道她有去開庭。王心正說，他今天剛好有會議要開，請律師前往，「不過她想演就讓她去，搞得像在作秀一樣。」

王心正說，丟妹帶著兒子出走神隱，夫妻間的私事又被搬到檯面，又說他又愛賭又欠債，把他塑造成渣男；他直言，事實上他不碰毒也只玩小麻將，丟妹只有透過律師喊話，「要我開離婚條件」，他是希望2人好聚好散，彼此祝福，很可惜還沒有取得共識。

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

王心正3日曾在直播上怒轟造成這一切的始作俑者就是丟丟爸，更直言自己在家完全沒有地位，公司80個員工都知道夫妻倆私底下的狀況，他在公司在家就是沒地位，一切都是老婆說了算。

對於有人諷刺丟丟妹老公在演戲裝可憐，他強調自己有員工80幾人，大家都知道，更諷刺丟丟爸：「他講了一句很好聽的話：羅馬不是一天造成的。」更指婚變原因就是丟丟妹一手造成，最後更氣得撂下狠話：「如果真的要把事情搞得再黑暗一點，大家就把事情講講出來，這樣子就好了，讓社會來做一個公評。」

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