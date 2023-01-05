婚宴日發現男友劈腿！她忍痛登記　抖音見「父女CP」曬恩愛崩潰了

▲高雄一名人妻發現丈夫和小三同居，還生了1個女兒。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女子懷孕後和男友辦婚宴，卻在婚宴當天聽到他有小三，但她仍忍痛辦完婚宴，並在半年後登記結婚、生下小孩。結果小三不僅來月子中心和丈夫糾纏，還頻頻來她抖音帳號下按讚挑釁，而後人妻查詢小三帳號，發現丈夫和小三也有了一個女兒，憤而將小三告上法院。台南地院審理，認為小三已侵害配偶權，判她要賠30萬元，小三不服再上訴被駁回，全案定讞。

正宮主張，她於2019年4月23日舉行婚宴時，丈夫向她坦承與小三交往，當時她已懷孕，仍在同年10月與丈夫登記，並生下小孩，而丈夫婚後以工作為由，並未與她同住。沒想到婚後小三仍不斷糾纏丈夫，甚至多次來月子中心找他，而後小三在抖音申請與丈夫姓氏相同的帳號，不斷來她的抖音頁面下點擊「喜歡」，她於是查看這個帳號，竟發現丈夫和小三也生了女兒，頁面上都是3人的合拍影片和照片，她申請戶籍謄本查看，上面也載名丈夫認養一名孩子，推算小三受孕期間，應該是她與丈夫辦理登記的時期，讓她大受打擊，提告求償100萬元。

小三在審理時辯稱，小孩是人夫婚前和她發生性行為生的，而後人夫只是來探視親生女兒，她並無侵害配偶權。

法官查看相關證據，小三應於人夫登記結婚前1個月就懷孕，不過根據小三抖音上的照片、影片，不但有小三和人夫十指緊扣的照片，也有許多人夫裸上身和女兒親密互動的影像，並標註文字「男友力」、「爸比最愛的小情人」、「掌上明珠、父女互動、親密無間、父愛如山」、「父女cp」、「謝謝老公的新手機，可以繼續拍小公主囉」等語，以照片情境看來，顯示人夫與小三同居，已侵害配偶權，應賠償30萬元，小三不服又上訴被駁回，全案定讞。