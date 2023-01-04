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「台鐵之狼」掐臀又露鳥喊「給我X」　穿聖誕老人裝犯案...下場曝

▲▼台鐵,月台,旅客,搭車。（圖／記者李姿慧攝）

▲胡姓男子是性騷擾慣犯，經常在北車一帶遊蕩、騷擾路過女子，被稱為「台鐵之狼」。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者郭玗潔／台北報導

桃園籍胡姓男子居無定所，曾因性騷擾、公然猥褻多次入獄，被稱為「台鐵之狼」，去年又在北車附近公然露鳥、自慰，還對路過女子伸手掐臀，被台北地院依公然猥褻罪，處有3月徒刑，可易科罰金9萬元，又犯性騷擾最，處11月徒刑，全案還可上訴。

胡姓男子惡名昭彰，早在2012年就有人在臉書指出，胡男穿著輕便雨衣、手持棍子，在板橋公車轉運站向一名女學生搭訕要錢，逼迫對方從書包掏錢給他。胡男又於2020年穿著火紅的聖誕老人裝，在台北火車站、萬華火車站附近假藉討錢，趁機對高中妹襲胸。

胡男被捕並執刑完畢後，於去年5月4日下午4時許又在台北車站K8、K9出口花圃旁裸露下體，公然自慰，並呼喚路過的年輕女子，騷擾說「小姐，妳再靠近一點，妳可以給我X嗎」，讓女子深感噁心，報警處理。

同年6月5日下午2時許，胡男又坐在凱薩大飯店側門的階梯上，見有女子走下樓梯，突然出手掐她臀部，並因而拉扯到她褲子，被襲擊的女子也連忙報警。

胡男到案後坦承全部犯行，台北地院審理，認為胡男在案前已有10多次因強制猥褻罪、性騷擾罪、強制性交罪處刑並執行完畢，卻仍不知悔改，也未能和被害者達成和解，素行惡劣，依犯公然猥褻罪，處有3月徒刑，可易科罰金9萬元，又依犯性騷擾最，處11月徒刑，全案還可上訴。

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲胡男對下樓梯的女子襲臀。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

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