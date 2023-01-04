天安門初代毛澤東像作者周令釗離世　曾設計中國國徽享耆壽104歲　

▲北京天安門城樓初代毛澤東像作者周令釗離世，享耆壽104歲。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名藝術家、美術教育家，中央美術學院教授周令釗昨（3）日離世，享耆壽104歲。周令釗在美術界曾以「快手」聞名，因此，他在1949年9月，新中國國慶日即將到來之日被授命負責為天安門城樓畫一幅巨型毛澤東像。此外，他也參與設計中華人民共和國國徽，提出將「一顆星改為五顆星」的建議，奠定大陸國徽的全貌。

▲1949年10月1日在北京天安門舉行的「開國大典」。（圖／翻攝環球網）

公開資訊顯示，周令釗1919年5月2日出生於湖南省平江縣，7歲便離開家鄉到長沙學畫，開啟藝術家的傳奇人生。1937年上海813事件時，周令釗住處遭日軍流彈波及差點送命，對日抗戰開始後，他透過漫畫、木刻、漫畫、海報設計等不同形式在民間宣傳抗戰。

▲天安門城樓上的初代毛澤東巨幅畫像。（圖／翻攝環球網）

抗戰結束後，周令釗受徐悲鴻之邀前往北平藝專實用美術系任教，北平解放後，藝專改為中央美術學院。當時的北平沒有大型會堂，許多中央級會議都在美院的禮堂舉行，在幾次大會上，他都在短時間內繪製毛澤東像，「快手」之名也因此被外界所認知。

▲中華人民共和國國徽。（圖／翻攝環球網）

1949年9月初，國共內戰大勢底定，周令釗被授意要為天安門城樓繪製一幅巨型毛澤東畫像，他以北平和談時的相片，毛澤東頭戴八角帽、領口敞開，面帶微笑的形象作為參考，在城樓上畫了十幾天，過程中接受時任北京市市長聶榮臻的建議，將毛澤東畫像中領口的風紀扣扣上，完成這幅巨作。

中華人民共和國成立後，周令釗在張仃、張光宇等人的帶領下參與國徽設計，目前大陸國徽上的「五顆星」，就是由周令釗提出的方案，建議國徽上的五顆星和國旗一致。