越在地越國際！原民時尚產業發展論壇登場　花蓮走向美學城市

▲記者會上宣告12月10日至11日舉行台灣第一屆原住民族時尚產業發展論壇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日召開記者會，宣告將在12月10日至11日，於花蓮縣婦幼親創園區舉行台灣第一屆原住民族時尚產業發展論壇，藉由論壇提供花蓮原住民族藝文規劃及永續建設等城市治理新策略及新視角，在時尚與原住民文化相遇的同時，走向兼具生活機能與藝術美學的城市。

花蓮縣長徐榛蔚特別感謝各領域專業人士蒞臨分享，她談到，如何讓「花蓮學」永續，是我們未來推動的目標與責任。多元文化透過時代的變遷被更多人看見，「我是誰？我的文化在哪裡？」這是現在我們不斷去探討的問題，越在地、越國際，對於時代賦予我們的使命，以及對這塊土地的責任，我們必須向不同族群的部落討教，文化是生活中淬煉出來的美好，創新是文化的延伸，從根開始挖掘，將元素加進來，再加上當代的美學，讓它成為我們生活的一部分。

▲原住民族傳統工藝技術結合時尚，打造花蓮成台灣原民時尚產業之都。

徐榛蔚接著說，原民處積極推動很多政策，但是每一個族群都蘊含不同的文化特質，如何保有文化特質並將其顯揚出來，需要透過委外單位的專家學者及團隊來協力完成，共同創造文化的美好。非常感謝今日參與原民時尚論壇記者會的家人、朋友，更謝謝蒞臨參與其中擔任講者的當代原住民著名設計師、時尚流行品牌和時尚媒體等，還有支持我們的議員與部落頭目，相信兩天的論壇大家都能獲益良多，內心被觸動的瞬間，都將成為未來的滋養。

2022是台灣原住民族時尚產業發展重要的一年，先有《第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展》，呈現台灣與澳洲墾殖民經驗下的第一民族／原住民族，深度反思主流文化和時尚產業，另外是台灣最具規模的《台北時尚周》開幕活動《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，由五位原住民族「人間國寶」藝師與五位時尚設計師的跨界合作，以「織寫在布上的文明」為主題，增進原住民族傳統工藝技術成為時尚的炫彩。

活動計畫主持人吳秀梅表示，花蓮是台灣最大的原住民縣市，擁有多達6個族群、近200個部落，充滿時尚設計藝術的美麗素材，然而，這次慶幸邀請知名藝術家優席夫及各領域專家共同探討花蓮時尚議題，就是看見花蓮這個城市具有豐沛的時尚基礎，所以籌辦這次的論壇，除連結主流時尚產業大師們提供寶貴經驗外，更援引在地工藝家及學校師生共同參與活動，藉由審議式民主的操作模式，共聚決策未來產業發展的目標。期許這次第一屆的辦理，能夠成為每年度代表性活動，將花蓮打造成台灣原民時尚產業之都。

▲縣長徐榛蔚表示，如何保有文化特質並將其顯揚出來，需要透過專家學者及團隊協力完成。

論壇星光閃閃，眾星雲集，論壇主持人由榮獲第55屆電視金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎得主，花蓮知名撒奇拉雅族設計師吳秀梅擔任，邀請的講者來頭也不小，有剛獲第57屆電視金鐘主持人獎旅英藝術家優席夫、第56屆廣播金鐘生活風格節目獎快樂聯播網原味廚戀主持人全俊宏，以及各大知名時尚品牌領域上專精之設計師，源原織品設計巴魯祖孥(阮志軍)、AstroGator 太空鱷魚，共同創辦人蔡沛樂 (Alvin)、花生騷執行長林德拉、前ELLE雜誌總編盧淑芬、勞動部「衣啟飛翔服飾創客基地」經理林紫惠、「第一浪潮：當代澳洲與臺灣原住民時裝藝術展」共同策展人黃郁倫、原住民創作歌手馬詠恩等。



原民處指出，花蓮正朝向美學城市目標邁進，這次的論壇反映在地人口結構需求，更是符合國際精神理念，將原住民族知識應用在城市美學、在地發展、青年發展、人本宜居及社會關懷和諧發展等SDGs精神意涵，並期望未來，施政上能更完善朝在軟硬體建設、產業發展及區域共榮的基礎上發展，實踐城市發展規劃，打造花蓮成為更具包容力、美學力、永續發展的國際幸福宜居城市，創造城市共好的嶄新未來。