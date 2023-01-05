網咖早產掐死嬰案解剖！　嬤悲赴殯儀館看無緣金孫...哀傷不語

記者鄧木卿、翁子皓／台中報導

台中市24歲潘姓女子2日晚上10點多在網咖產下男嬰後，涉嫌掐死嬰兒，今（5）日遭聲押獲准。潘女的母親今日出面到殯儀館看無緣金孫，內心極度難過，全程不發一語，在警方陪同下快步離去。

▲潘女母親（中）今日到殯儀館看無緣的金孫。（圖／記者鄧木卿攝）

潘女的母親今日到殯儀館看無緣的金孫，她身穿羽絨衣，頭戴遮陽帽，帽子壓的很低，掩蓋悲傷的面容，沒有回應記者的問題，由於情緒哀傷，整個過程都由警員和親人攙扶，隨後也接受檢警訊問。

回顧整起事件，台中市24歲懷有身孕的潘姓女子2日晚上8點多在網咖上網時，突然腹部陣痛，10點多就自然生下男嬰，潘女一看男嬰沒有呼吸趕緊跪在地上猛壓胸口，後來發現不治，嚇得把屍體、臍帶還連著胎盤、毛巾、衛生棉全裝入黑色塑膠袋，潘的乾妹妹隔天（3日）凌晨2點多報案，全案因此曝光，而嬰兒究竟是被掐死、壓死或是被分泌物噎住致死，尚有待調查釐清。

▲台中一名潘姓女子在網咖單人包廂內產子後涉嫌殺嬰，其包廂內部曝光，圖為雙人包廂。（圖／記者許權毅攝）

而潘女產後因失血過多，被送往醫院治療，她出院後，被警方帶回派出所訊問依涉殺人罪嫌送辦，經檢方複訊，認為潘女涉嫌重大，向法院聲請羈押，並在今日凌晨獲准。