騎機車往高雄市美濃玩　路倒反方向50多公里泰武引虛驚

▲內埔警分局泰武分駐所幫助梁男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉一位梁姓民眾，計畫騎機到高雄市美濃、旗山一帶旅遊，卻騎到屏東縣泰武鄉躺在路邊，內埔警方獲報處理，警方帶回所內，利用他手機聯絡上他家人帶回照顧。

內埔警分局泰武分駐所日前接獲110報案稱有民眾摔到在路邊，立即派員處理，發現85歲的梁姓老翁躺在路邊，經確認後他僅在此處休息並非摔倒。

據悉，他有輕微失智，當天騎乘機車從高樹鄉住家出發欲前往高雄市美濃、旗山區遊玩，因不識路線卻騎至離美濃、旗山區約5、60公里外的泰武鄉山區。因路途遙遠體力不支遂直接在原地躺臥休息，路過民眾見狀以為發生事故遂直接撥打110報案電話報案

警方檢視他身體有些許外傷但精神狀態正常，在關懷後將他帶下山，經消防隊對傷口進行初步的消毒包紮後，帶回分駐所內，提供他麵包及飲水止飢，並透過他提供手機內兒子之連絡電話取得連繫，當晚，他的兒子至分駐所將其帶回照顧，並表示非常感謝警方的協助。

內埔分局長莊順智呼籲，若家中有年邁長者要出門時，應盡量避免單獨外出，警方也建議可以製作掛牌或手環，將身分及緊急聯絡資訊寫於上方，若不幸走失，熱心民眾及警方可以第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生