高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

▲高雄市立美術館結合兒童美術館、內惟藝術中心，春節期間規劃一系列藝術體驗、展演、市集、元宵猜謎等活動。（資料圖／高美館提供）

記者林育綾／綜合報導

春遊去處一次+3！高雄市立美術館結合兒童美術館、內惟藝術中心，春節期間從小年夜開始，規劃一系列藝術體驗工作坊、藝文展演、市集、元宵猜謎等活動，邀民眾一起走春；1月8日也首波推出胖叔叔節慶故事活動，帶親子走入兔年故事奇妙世界，還可以兌換舊振南限量棗枝禮盒。

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▲超受歡迎的胖叔叔說節慶故事活動，將於1月8日登場。（圖／高美館提供）

高美館與百年餅店舊振南合作，邀請國際說故事達人胖叔叔以農曆春節為主題，推出「福兔蹦蹦，呷甜甜」，1月8日下午3點30分於兒美館中庭登場。胖叔叔將帶來2則與生肖兔子有關的故事《短耳兔》與《李田螺》，讓大小朋友在歡笑之中，同時感受節慶文化背後的傳統精神。

活動當日下午3點也將發送好禮兌換券，由家長陪伴2至12歲小朋友現場排隊領取，可兌換舊振南限量好禮，象徵來年興旺的「棗枝」禮盒，限額300份，送完為止。

高美館在春節期間也不停歇，美術館園區加入新型態藝文場域「內惟藝術中心」，與高美館、兒美館共於春節期間共同化身藝術遊樂場，從小年夜到初六，舉辦一連串迎春活動，讓民眾在與藝術之間一來一往的互動玩樂中，感染專屬於新年的歡樂氣息。

像是1月20日以剪紙窗花作為開場，邀民眾尋找深藏於時光記憶中的過年印象，為內惟藝術中心四周的最美玻璃窗增添春節氣息。1月22日透過個人創意，以凸、孔併用技法版印主題兔，感受濃濃的手作春意；還加碼藝術家阿卜極的創意兔兔紅包、田文筆的木刻斗方，讓人「好事成TWO」。

1月23日以獨特拼貼技巧結合傳統書法創作春聯，帶來兔年新氣象。1月24日雲門舞集資深舞者邱怡文所編「無聲to有聲」，由自由舞者施旻雯攜手台灣代表性模組合成器音樂家MADZINE，透過合成器各組件的自由交互作用、舞者柔韌婉轉的律動，在動靜之間共同交織出一場音樂與舞蹈的空間漫遊。

▲高雄兒美館在元宵節推出親子猜燈謎、創意畫燈籠。（圖／高美館提供）

除了藝術體驗工作坊與藝文展演，1月24日～26日在高美館園區西側臨馬卡道路林蔭區，更連續3天舉辦「森ノ市・お正月」主題市集，集結數十家風格餐飲及原創設計攤位，打造不亞於年貨大街的熱鬧規模。1月27日不忘春節後象徵「一元復始，大地春回」的元宵佳節，親子民眾一起在兒美館猜燈謎、發揮創意彩繪燈籠，將圓滿團聚的年節氣氛延續至元宵。