通緝男怕曝光「一直躱女友後面」　桃園眼尖警戳破假身分

▲通緝男唱卡啦OK遇警臨檢意圖矇混。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣26歲黃姓男子4晚間在桃園市1家卡拉OK店與女友歡唱，遇到警員執行擴大臨檢，黃男不但立即戴起口罩，急著至門口櫃檯結帳要離開，心虛的他還緊貼著女友後方，但黃男慌張的怪異行為，讓眼尖的員警直覺有異立即盤查，黃男還一度假冒其胞弟身分，但仍為警方識破，查出他因洗錢防制法通緝在案，警方訊後依法送辦。

▲為眼尖員警識破假冒身分伎倆將上銬逮捕。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局石門派出所所長蘇宇炫、副所長傅錫城及警員楊鈞維於4日晚間，執行加強重要節日安全維護專案擴大臨檢勤務時，在龍潭區文化路段一處營業中的卡拉OK店，臨檢盤查店家及現場消費民眾，突然發現1對年輕情侶神情慌張的拉起口罩掩飾臉部，並急著結帳欲離開，該名男子還刻意躱在女友身後，眼尖的員警直覺有異，立即趨前盤查身分。

盤查間男子臉部不敢正視員警，當警方進一步查詢其身分時，男子支吾其詞還假報其弟身分，在所長蘇宇炫技巧性的盤問下，並以警用電腦人臉辨識系統查詢比對，發現臉部長相與電腦所顯示不符，但仍為員警識破並帶返派出所偵辦。黃嫌表示，自己因案遭通緝已將近2個星期了，而且多次在新竹地區遇到警方攔查均假冒弟弟身分，均能瞞過，沒料到這次竟然栽在桃園市龍潭遇到警察而當場識破被逮。