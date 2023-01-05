這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

▲吹風機、除濕機等千萬別插延長線，否則恐釀意外。（圖／翻攝自Unsplash)

記者楊晏琳／綜合報導

天氣濕冷，除濕機、暖氣機紛紛上陣。但內政部提醒，這類高功率電器千萬不能使用延長線，否則極有可能引發電線走火，釀成火警。包括電鍋、微波爐、吹風機等都是。

根據消防署統計，「電氣類火災」是目前造成火警的第一名原因。內政部發文提醒，高功率電器應使用獨立插座，避免使用延長線，造成延長線溫度過高起火。

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最簡單分辨高功率電器的方法，就是看電器是否能「即時產生熱能」。像廚房裡的電鍋、烤箱、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機；房間裡的吹風機、電暖爐、熨斗等，都是常見的高瓦數的常用家電。

對家庭火災來說，最可怕的就是「不知道高功率電器不能使用延長線」。內政部示警，加上使用沒有過載保護裝置、材質也不耐燃的舊式延長線，延長線默默升溫超過百度，最終引起電線走火只是時間問題。提醒民眾，使用這類電器時記得將它們安插於獨立插座，太舊的延長線也趕快更換，以避免電器類火警。

若不幸遇到火災，也務必牢記「小火快逃，濃煙關門」的逃生八字訣。內政部指出，火場裡最致命往往不是熊熊大火，而是濃煙。火災發生經過一段時間後，就會開始產生「劇毒、高溫、可燃性」的深黑色濃煙，大部分火場罹難者，死亡的原因便是吸入這些濃煙所造成。

因此火災發生時，如果還有通暢的逃生通道，立刻「往下逃」；若門外已產生大量濃煙，立刻「關門阻隔火煙」，爭取時間、等待救援。在家中安裝住宅用火災警報器也很重要，即使正在熟睡，住警器也能在偵測到煙霧時，第一時間發出刺耳的警報聲，爭取逃命時間。