半年空窗期4個月變1年！　94年次役男畢業後想入伍再等等

▲陸軍。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

明年起義務役恢復1年役期，第一波將徵集民國94年次役男，但該年次役男高中職畢業後本可申請提早入伍服4個月軍事訓練役，如今得再等半年才能當兵，被認為權益受損。對於政府是否就上述情況擬具補助措施，內政部役政署專委康世鑫今（5日）表示，目前役政署唯一的配套，就是安排有意願盡早申請入伍的94年次役男，在今年12月31日以前完成兵籍調查跟徵兵檢查，讓他們順利113年元旦後入伍。

國防部5日召開例行記者會針對「強化全民國防兵力結構調整方案」（兵役延長案）外界關注議題進行說明。媒體詢問，94年次高中畢業生本可服4個月軍事訓練役，今年6月畢業後可申請提前入伍，服役跟求職就不會有空窗期，但政策改變，入伍梯次從明年1月開始，國防部對於這半年空窗期是否有輔導或補助措施？

康世鑫指出，針對94年次役男目前的規劃是配合國家兵役政策來辦理徵兵，所以如果有意願盡早申請入伍的役男，役政署可配合役男意願，安排今年12月31日以前完成兵籍調查跟徵兵檢查，讓他們順利113年元旦後入伍。

媒體追問，如果94年次役男要申請提前入伍，還是得等到元旦後嗎？康世鑫回應，按照政策是113年以後徵集入伍，所以該年次役男畢業後申請提前入伍，役政署會在這段時間內做徵集前的前置作業，「這個是需要作業時間」，待程序完成，會依其意願儘早徵集入營。

媒體再問，政府是否針對94年次役男入伍前空窗期有補償方案？康世鑫表示，役政署針對申請提前入伍的役男，會把徵兵處理程序在今年底前完成，讓他們明年入營服役，縮減等待服役時間，「目前我們能夠提出來的一個配套，就是這樣一個做法」。

另外，對於兵役要跟大學接軌，目前國防部跟教育部討論進度，國防部資源規劃司司長鄧克雄說，教育部目前有規劃相關方案，但目前還處於教育部跟大專院校溝通階段，待完成後國防部會配合辦理。鄧克雄強調，4年彈性修業是依在學役男意願，並非強制性，而是可自主選擇的措施。

至於服役年資可併計勞退方面的最新進度，勞動部專委楊玫瑩表示，勞動部規劃中，未來會邀請國防部、內政部等相關部會就作業程序、細節研商討論。