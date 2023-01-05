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竹崎高中晨會「敲木魚」　國中社團管樂隊跨級打怪屢奪特優

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎高中為完全中學，學生分國中部及高中部，管樂表演個人組、團體組都具備優異表現，時常受邀參加嘉義國際管樂節等大小音樂表演，行進管樂旗隊由120位國中生加上4位高中生，在近8至10年高中生水準的70人以上大型管樂團體組競賽打敗三信、樹德及中正高工等高校勁旅，屢獲特優甚至總冠軍，這對人口僅4萬多人的小山城竹崎鄉而言，不僅是項奇蹟，更是嘉義縣的驕傲。

▲▼林品劭同學參加111學年度嘉義縣學生音樂比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲竹崎高中成員多為國中生卻挑戰高中組競賽，賽事成績優異 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼林品劭同學參加111學年度嘉義縣學生音樂比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

校長蘇淵源表示，學校在民國94年轉型高中但在這之前就成立樂旗隊，因此轉型後參加競賽團隊成員若有一位高中生，就必需參加高中組競賽，農村孩子可以透過音樂技能的學習也培養團隊觀念及，但小鄉鎮學校、學生沒有管樂基礎、卻能打敗高雄市、台南市等都會區學校，在全國南區比賽連年奪特優，他認為是得到總指揮（李國光老師）及分部老師傅梓豪等人團隊有效率、有系統且紮實的紀律訓練，加上管樂旗隊同學利用每周三下午社團活動4堂課的時間練習，甚至每天早上半小時晨會的「敲木魚」練習音感及團隊默契，再則透過地區節慶及鄰近單位活動提升配合密度，縮短錯誤摸索及彼此陌生的階段，才能交出亮麗的成績！

▲▼ 竹崎高中管樂旗隊 。（圖／記者翁伊森攝）

總指揮李國光表示，行進樂旗隊最大特色除表現出音樂具體元素，另外加入視覺效果藝術，也能有效培養孩子體能及互相合作精神，就綜合藝術領域的表現可以讓孩子學習甚多。

▲▼ 竹崎高中管樂旗隊 。（圖／記者翁伊森攝）

管樂旗隊陳靖雯同學說，會留在管樂旗隊因為團隊氛圍很歡樂，大家彼此互助合作，自己由一開始都不會的國一到國二學會旗幟跟舞蹈，國三的自己專攻舞蹈，很期待接下來帶著國二同學前進全國賽。

▲▼ 竹崎高中林品劭 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 竹崎高中管樂旗隊林品劭同學參加111學年度嘉義縣學生音樂比賽榮獲高中職A組樂曲創作與歌曲創作優等，將於明年代表嘉義縣參加全國賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼林品劭同學參加111學年度嘉義縣學生音樂比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

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