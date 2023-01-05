快訊／義務役入伍薪水只有1萬130元　國防部：下部隊後才有專業加給

▲國防部資源規劃司司長鄧克雄。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

義務役役期恢復1年，國防部規劃一名二兵薪額合計2萬320元，為本俸1萬130元再加上專業加給1萬190元。國防部資源規劃司司長鄧克雄今（5日）進一步指出，義務役入伍時的俸額1萬130元，待入伍結訓後取得專長結業證書，才可以領專業加給1萬190元，所以下部隊才領2萬320元。

國防部5日召開例行記者會針對「強化全民國防兵力結構調整方案」（兵役延長案）外界關注議題進行說明。對於如果新兵進入營區尚未受專業訓練或駐地訓練，薪水是否為1萬130元？鄧克雄指出，以義務役二兵為例，入伍時的俸額1萬130元，但入伍結訓後取得專長結業證書，就可以領專業加給1萬190元，所以下部隊才領2萬320元。

媒體追問，義務役通過新訓才可領到2萬320元，是否8周入伍訊都是領本俸1萬130元？國防部有信心所有義務役新兵都可拿到2萬320元？

鄧克雄回應，新兵入伍領的是1萬130元，待他們結訓後會拿到專長結訓證書，就可以領到專業加給，所以分發到部隊後，就可以領到2萬320元。至於義務役是否拿不到2萬320元，鄧克雄說，新兵不合格退訓才會有這樣狀況，但實際比例非常低，一般都可以順利結訓，取得專長證書。

至於義務役士兵被派到外島、高山或是軍艦上面，有無相關加給？如果這樣的話，是否代表他們的薪水就會超過20320？鄧克雄說，義務役士兵分發到外島或偏遠地區，的確可以領地域加給，但跟志願役有明顯差距。