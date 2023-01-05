開撕愛妻！丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　告妻搬4千萬涉侵占

▲丟丟妹（李明珊）。（圖／翻攝自臉書／樓頂揪樓下）

記者唐詠絮／台北報導

直播天后丟丟妹(李明珊)，在粉專叫賣曾創下單月高達2億元營業額，卻因與老公王心正爆出婚變，隔空交戰越演越烈，丟爸(福哥)指控是女婿愛賭博、又吸毒才會使得寶貝女兒心寒離去，王心正接受《ETtoday新聞雲》電話採訪時氣得大罵，說我欠下8千萬賭債又說我吸毒，「到底是誰在說謊」，怎麼不說是丟妹拿走公司4千多萬元現金，相信很快會真相大白。

這幾天丟妹婚變新聞成為熱門焦點，丟妹離開王心正後又另開粉專「樓頂揪樓下」，預告將以本名李明珊在粉專與大家見面，短短2天已經累積近10萬人追蹤，魅力依舊不減。而王心正仍沿用「丟丟妹」名直播，但圖片已經用上卡通版，夫妻倆已形同陌路。

▲丟丟妹（李明珊）。（圖／翻攝自臉書／樓頂揪樓下）

到底是甚麼原因造成丟妹心碎黯然離去，原因眾說紛紜，3日王心正親上火線指控都是「丟爸」造成，而丟爸也說，要王心正摸良心，吸毒、欠賭債、還開金庫，到底是誰在為他擦屁股，問王心正最清楚。

王心正一聽氣到大罵：「莫名其妙！說我吸毒、又欠鉅額賭資8千萬，最後還是丟妹拿3千萬贖人，這是在編故事嗎，真的天方夜譚，用頭殼想想，欠8千萬公司怎麼撐下去，我承認有與朋友打小麻將，但都在幾萬元上下，怎麼不說，丟妹11月6日離家時，將4千萬現金搬光，這些事我都隱忍不說，現在還要反咬我一口，讓外人都認為我是不顧家又浪蕩的渣男，這樣對嗎。

▲丟丟妹（李明珊）。（圖／翻攝自臉書／樓頂揪樓下）

「是我被淨身出戶」王心正無奈地說，當年我與丟妹努力的在直播界叫賣，2房2車都登記在丟妹名下，如今甜蜜的往事已成空，既然丟妹不惜情，我現在就是要小孩，未來親權問題，看對方律師怎麼處理，另外也委請律師要對丟妹提出侵占告訴，一切靜待司法調查，對於王心正的指控，記者也在「樓頂揪樓下」試著要詢問丟丟妹的說法，至發稿前尚未回覆。