　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司！被問「有啜泣？」反應曝

記者陳雕文、黃彥傑、劉人豪／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊）被踢爆婚變帶著3歲兒黯然回到彰化，而老公王心正也證實，丟丟妹已搬回老家，並怒轟造成這一切的始作俑者就是丟丟爸，更直言自己在家完全沒有地位，公司80個員工都知道夫妻倆私底下的狀況。兩人目前在打離婚官司，今(5日)新北地院通知雙方開調解庭，丟丟妹穿著短裙薄紗衣在律師陪同下出庭，10點多離開時全程不發一語。

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

丟丟妹今天早上9時許，在律師陪同下現身法院，她身穿黑色薄紗上衣，搭配黑色皮外套加上黑色超短裙出庭，約過1小時候步出法院，離開時全程不發一語，現場媒體詢問丟丟妹庭上是不是有啜泣，丟丟妹並未回應，隨即搭上黑色賓士離去。而王心正並未出現，僅有律師出庭。

丟丟妹25歲時為了老公跟爸爸鬧翻，婚後一年斷聯，這幾年才恢復關係，丟丟妹也以豪爽的叫賣方式在直播走紅，不少歌手發片、或是演員推新戲，也會到她的直播宣傳，她一度參加綜藝節目、上通告，並且接受媒體專訪，不過半年未直播，連粉絲專頁上的直播、發文都全數刪除，爆出婚變消息。

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

丈夫王心正說，其實整件事，他是最傻眼了，與丟丟妹婚後，家裡的不動產及車子全都掛在丟丟妹名下，11月6日丟妹無預警回彰化竟然斷聯，他也急著回到伸港岳父丟爸家找人，卻因為車子是掛在丟妹名下，被丟爸報警，當時他也到警局作了5小時的筆錄。

王心正也說，他跟丟妹沒有吵架、沒有外遇，也沒有賭博欠債，他也想知道為何丟妹要跟他離婚；而丟爸說，丟妹夫妻間的事，有牽涉到金錢跟感情，他不想過問，女兒過得好是最重要，總之「一言難盡」。

ET快訊
快訊／調查局官員猥褻2正妹！　下場慘了
快訊／小甜甜亮「法院保護令」！　遭宋先生跨坐暴打
6000元吵翻！　鄭家純點名1類人「捐出來」
快訊／丟丟妹超短裙薄紗現身了！　火辣出庭
丟丟妹老公開撕！　告妻搬4千萬涉侵占
快訊／星光幫女星生了！　寶寶躺保溫箱治療
快訊／高虹安宣布：新竹棒球場不辦WBC熱身賽！
鄉長外遇下屬被拍「荒淫片」勒索600萬！　他照樣當選
快訊／6000元何時領？　最快入帳時間點曝光
調查局官員是捷運癡漢！　2女遭摸私處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9歲女童胸部竟遭「種草莓」！狼父遭逮獲輕判定讞

快訊／官員搭捷運「5分鐘內猥褻2正妹」！調查局回應了：從重懲處

機車騎士違規行駛快車道「警只勸導不開單」　恆春分局回應了

上櫃和進電子遭掏空8000萬　前董事長起訴…副董逃亡被通緝

東引海域貨輪翻船！船員大浪中「趴貨櫃發抖」險滅頂　驚險畫面曝

台南議長賄選案楊志強請回...檢提抗告　急發拘票逮關鍵人

3月大嬰遭熱水二度燙傷！父母僅抹藥沒送醫…6天後呼吸衰竭亡

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司！被問「有啜泣？」反應曝

開撕愛妻！丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　告妻搬4千萬涉侵占

幸運！工人修屋頂踩空墜樓…重擊胸口　紙箱成保命關鍵

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

9歲女童胸部竟遭「種草莓」！狼父遭逮獲輕判定讞

快訊／官員搭捷運「5分鐘內猥褻2正妹」！調查局回應了：從重懲處

機車騎士違規行駛快車道「警只勸導不開單」　恆春分局回應了

上櫃和進電子遭掏空8000萬　前董事長起訴…副董逃亡被通緝

東引海域貨輪翻船！船員大浪中「趴貨櫃發抖」險滅頂　驚險畫面曝

台南議長賄選案楊志強請回...檢提抗告　急發拘票逮關鍵人

3月大嬰遭熱水二度燙傷！父母僅抹藥沒送醫…6天後呼吸衰竭亡

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司！被問「有啜泣？」反應曝

開撕愛妻！丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　告妻搬4千萬涉侵占

幸運！工人修屋頂踩空墜樓…重擊胸口　紙箱成保命關鍵

快訊／低收、中低收入戶加發生活補助　每人每月給、為期1年

超徵稅收是行政失靈？　王定宇提3點批：羞辱自家陣營來美化自己

傳蘋果砍單！立訊股價爆跌　急澄清：與客戶合作正常

思女心切男橫跨大半個桃園　2天走40公里迷途累倒路邊

9歲女童胸部竟遭「種草莓」！狼父遭逮獲輕判定讞

新竹棒球場存在152項問題　高虹安忍痛宣布：不辦經典賽熱身賽

連勝文沒當兵反兵役延長？朱立倫急滅火是家長心態　國民黨挺國防

通緝男怕曝光「一直躱女友後面」　桃園眼尖警戳破假身分

明天揪同事一起喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

外送員東西放了就走　媽門口取貨發現「10kg貨物」壓嬰兒身上嚇壞

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

性冷感辣妹遭強行脫衣！討拍還被酸車力巨人

快訊／男子板橋車內引爆瓦斯桶　震碎民宅玻璃

高雄單親女元旦病逝！6歲兄弟大哭找媽媽

新北警車不讓行人！2學童呆愣斑馬線上

快訊／台南議長賄選案　郭再欽被羈押禁見

高雄婦跌坐浴室2天！高雄里長破窗神救援

即／板橋女2天沒到餐廳上班　躺沙發睜眼死亡

單親母驟逝留6歲小兄弟「最後遺願曝」

假鈔集團竄全台　序號藏「嘲諷密碼」　

漢光演習請休遭刁難　士官長告指揮官吞敗

闖空門性侵8女逃22年　惡狼重判26年8月

更多熱門

相關新聞

丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　將告妻侵占

丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　將告妻侵占

直播天后丟丟妹(李明珊)，在粉專叫賣曾創下單月高達2億元營業額，卻因與老公王心正爆出婚變，隔空交戰越演越烈，丟爸(福哥)指控是女婿愛賭博、又吸毒才會使得寶貝女兒心寒離去，王心正接受《ETtoday新聞雲》電話採訪時氣得大罵，說我欠下8千萬賭債又說我吸毒，「到底是誰在說謊」，怎麼不說是丟妹拿走公司4千多萬元現金，相信很快會真相大白。

女婿加碼猛爆料　丟爸6個字回應還發毒誓

女婿加碼猛爆料　丟爸6個字回應還發毒誓

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

丟丟妹凌晨發聲：拿得起，放得下！換髮型重出江湖

丟丟妹凌晨發聲：拿得起，放得下！換髮型重出江湖

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

關鍵字：

丟丟妹離婚火辣

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

愛愛太多次「精盡人亡」？泌尿醫解答　一天DIY最佳次數曝光

小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面