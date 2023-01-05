丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司！被問「有啜泣？」反應曝

記者陳雕文、黃彥傑、劉人豪／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊）被踢爆婚變帶著3歲兒黯然回到彰化，而老公王心正也證實，丟丟妹已搬回老家，並怒轟造成這一切的始作俑者就是丟丟爸，更直言自己在家完全沒有地位，公司80個員工都知道夫妻倆私底下的狀況。兩人目前在打離婚官司，今(5日)新北地院通知雙方開調解庭，丟丟妹穿著短裙薄紗衣在律師陪同下出庭，10點多離開時全程不發一語。

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

丟丟妹今天早上9時許，在律師陪同下現身法院，她身穿黑色薄紗上衣，搭配黑色皮外套加上黑色超短裙出庭，約過1小時候步出法院，離開時全程不發一語，現場媒體詢問丟丟妹庭上是不是有啜泣，丟丟妹並未回應，隨即搭上黑色賓士離去。而王心正並未出現，僅有律師出庭。

丟丟妹25歲時為了老公跟爸爸鬧翻，婚後一年斷聯，這幾年才恢復關係，丟丟妹也以豪爽的叫賣方式在直播走紅，不少歌手發片、或是演員推新戲，也會到她的直播宣傳，她一度參加綜藝節目、上通告，並且接受媒體專訪，不過半年未直播，連粉絲專頁上的直播、發文都全數刪除，爆出婚變消息。

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭，結束後不發一語快閃。（圖／記者陳雕文攝）

丈夫王心正說，其實整件事，他是最傻眼了，與丟丟妹婚後，家裡的不動產及車子全都掛在丟丟妹名下，11月6日丟妹無預警回彰化竟然斷聯，他也急著回到伸港岳父丟爸家找人，卻因為車子是掛在丟妹名下，被丟爸報警，當時他也到警局作了5小時的筆錄。

王心正也說，他跟丟妹沒有吵架、沒有外遇，也沒有賭博欠債，他也想知道為何丟妹要跟他離婚；而丟爸說，丟妹夫妻間的事，有牽涉到金錢跟感情，他不想過問，女兒過得好是最重要，總之「一言難盡」。