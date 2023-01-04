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社會 社會焦點 保障人權

美女議員愚人節開玩笑稱已懷孕　網友譏「有一腿」挨告不起訴

▲▼斗內1450「高級酸」張博洋糗觸法，白喬茵改口：把錢還給我。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市新科議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新當選的高雄市美女議員白喬茵，在愚人節拍影片時打電話給前高雄市長韓國瑜等人，開玩笑說自己懷孕了，想探知韓總等人的反應，影片PO在臉書上當成愚人節笑話，不料一名林姓網友卻評論「是表示跟3個男人都有一腿的概念嗎？87（白癡之意）」，惹惱白喬茵提告毀謗和妨害名譽，但檢方偵查後認為，林姓網友雖然用詞尖酸，但並無超過合理評論之範圍，予以不起訴處分。

高雄市新科議員白喬茵曾任韓市府時代發言人，被外界認為是韓家軍的一員，今年初試啼聲就在左楠區拿下第一高票，加上主播出身、亮麗的外型，一舉一動都倍受矚目。

檢方指出，白喬茵是在今年4月1日愚人節當天拍攝影片，影片中她打電話給韓國瑜等3人，告知他們自己已經懷孕，看看他們的反應，事後影片也被PO上臉書，但愚人節玩笑的影片卻引起網友熱烈討論。

有一名李姓網友就評論說「是表示跟3個男人都有一腿的概念嗎？87（白癡之意）」，留言被白喬茵發現後，對網友提告毀謗及妨害名譽。

檢方偵查時，李姓網友辯稱不認識白喬茵，但認為女生開這種懷孕的玩笑相當不適合，要選舉的人不適合開這種玩笑。

檢方認為，白喬茵將她和韓國瑜等人的對話影片PO在臉書上，這種行為是否適當，有無逾越前長官部屬、男女交往之分際，屬可受公評之事，李姓網友的評論認為白喬茵舉止輕浮、不夠莊重，用詞雖稍有尖酸，但仍在合理評論的範圍，因此處分林姓網友不起訴。

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