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第一位YouTuber「斗內金破千萬」是朱學恒！PTT喊扯：罵人就有錢

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲朱學恒光是YT的斗內收入，就破千萬元了。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

名嘴「宅神」朱學恒常在直播節目中分享他對時事的看法，就有網友發現，朱學恒的YouTube頻道，竟然是2022年斗內（Donate，贊助）第一名的頻道，也是台灣所有YouTuber中，第一個收到破千萬贊助的人，從2014年12月31日統計至2023年1月3日，總共獲得1008萬元的斗內。

原PO在PTT發文，「大家怎麼看朱學恒YouTube斗內收入破千萬」，查看2022年台灣YouTuber的贊助狀況，發現第一名居然是朱學恒，從2014年12月31日至2023年1月3日，共獲得1008萬9409元，位居第一名寶座，而且還是台灣所有YouTuber中，第一個斗內收入破千萬的頻道，第二名是「中天電視台」，共有811萬6672元。

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▲▼ 。（圖／翻攝自playboard）

▲統計時間為2014年12月31日至2023年1月3日。（圖／翻攝自playboard）

然而，朱學恒光是2022一整年的斗內金額就有592萬1522元，第二高的則是「館長」陳之漢，斗內收入為347萬8159元。第三名是「XiaoLin 小霖」，是《傳說對決》電競戰隊HKA的選手，以幽默搞笑的風格，以及高超的遊戲技術，吸引粉絲追隨，在實況圈擁有一定的知名度，斗內收入為292萬8614元。

事實上，朱學恒在2014年2月24日就創立個人頻道，至今已有近9年的時間，頻道訂閱人數24.8萬人，頻道總觀看數則有1億616萬4714次。

▲▼朱學恒急退所有通告，透露居家原因。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒YT斗內金超過千萬元。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

貼文一出，許多網友震驚，「好扯，他的客群到底都誰」、「有夠好賺」、「真的是賺飽飽」、「你就知道台灣人多有錢了」、「隨便罵隨便賺」、「罵人就有錢，真好賺」、「朱真的是有吃到客群，扯」、「真好賺，也是個創業楷模」、「朱學恒是唯恐天下不亂的吧」、「他的支持者很有錢啊」。

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