22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾





▲大陸22歲網紅「灰太狼的羊」近日在小號發文自爆，自己遭遇家暴婚變。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸22歲網紅「灰太狼的羊」近日在小號發文自爆，遭遇家暴婚變，被婆家當賺錢機器榨乾。文中稱，她19歲便結婚生子，丈夫遊手好閑還家暴，自己被逼直播賺錢情緒低落，帳號目前被奪走，還遭造謠不願回家。1月3日，尉犁縣婦聯一工作人員表示，會給予幫助。

1月3日，據《九派新聞》報導，尉犁縣婦聯一工作人員表示，婦聯和民政都已經關注此事，正在了解中，已給予一定的幫助。

婚變傳聞曝光後，媒體發現「灰太狼的羊」商標被多方搶註。企查查APP顯示，「灰太狼的羊」商標申請信息共4條，申請人包括吳某等3名自然人以及昆山一網路科技公司，目前有3枚商標正在註冊申請中，國際分類包括食品、餐飲住宿。

去年8月，新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣一名超萌正妹，因為和羊群互動的影片，漲粉百萬。影片中，這名看起來文文靜靜、柔柔弱弱的美少女8分鐘就能殺死一隻羊，一隻羊從放血到剝皮到去內臟，7分33秒搞定，動作嫻熟，手法犀利。

近日，她在小號發文自爆，已經結婚生女，但期間遭遇家暴婚變，甚至在爆紅後淪賺錢機器，被婆家一家狂吸血，影片引發關注。文中稱，她19歲便已結婚生子，丈夫比自己還小1歲，沒辦法領證，丈夫遊手好閑，有時還會家暴，砸手機、剪刀剪她衣服。

文中進一步表示，丈夫某一天突然說帶孩子回家，之後便聯繫不上了，由於百萬帳號是用丈夫手機號注冊的，帳號也被其奪走了，並反過來造謠自己紅了之後就不想回家了。

目前，雙方正在走相關司法程序。