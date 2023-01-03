　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾

▲▼ 大陸22歲網紅「灰太狼的羊」近日在小號發文自爆，自己遭遇家暴婚變。（圖／翻攝自影片）

▲大陸22歲網紅「灰太狼的羊」近日在小號發文自爆，自己遭遇家暴婚變。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸22歲網紅「灰太狼的羊」近日在小號發文自爆，遭遇家暴婚變，被婆家當賺錢機器榨乾。文中稱，她19歲便結婚生子，丈夫遊手好閑還家暴，自己被逼直播賺錢情緒低落，帳號目前被奪走，還遭造謠不願回家。1月3日，尉犁縣婦聯一工作人員表示，會給予幫助。

1月3日，據《九派新聞》報導，尉犁縣婦聯一工作人員表示，婦聯和民政都已經關注此事，正在了解中，已給予一定的幫助。

婚變傳聞曝光後，媒體發現「灰太狼的羊」商標被多方搶註。企查查APP顯示，「灰太狼的羊」商標申請信息共4條，申請人包括吳某等3名自然人以及昆山一網路科技公司，目前有3枚商標正在註冊申請中，國際分類包括食品、餐飲住宿。

去年8月，新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣一名超萌正妹，因為和羊群互動的影片，漲粉百萬。影片中，這名看起來文文靜靜、柔柔弱弱的美少女8分鐘就能殺死一隻羊，一隻羊從放血到剝皮到去內臟，7分33秒搞定，動作嫻熟，手法犀利。

近日，她在小號發文自爆，已經結婚生女，但期間遭遇家暴婚變，甚至在爆紅後淪賺錢機器，被婆家一家狂吸血，影片引發關注。文中稱，她19歲便已結婚生子，丈夫比自己還小1歲，沒辦法領證，丈夫遊手好閑，有時還會家暴，砸手機、剪刀剪她衣服。

文中進一步表示，丈夫某一天突然說帶孩子回家，之後便聯繫不上了，由於百萬帳號是用丈夫手機號注冊的，帳號也被其奪走了，並反過來造謠自己紅了之後就不想回家了。

目前，雙方正在走相關司法程序。

ET快訊
快訊／宜蘭女學生遭砂石車輾壓　送醫搶救
2022台灣電動車銷量排名曝！「這車廠」賣破萬台奪冠亞軍
連3天噴雨「降雨熱區曝」！周末低溫下探14度
獨／雅速達倉庫惡火釀4死　老闆淚：他們跟我20年
快訊／誠品信義店吹熄燈號！結束營業時間曝
前輩調教黑絲女業務　「想舒服很久」跨副駕拉手摸鳥
台灣這裡雨最多！　年雨量破萬創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2位台商首度獲獎！　北京國際設計周挖掘100潛力品牌

22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾

多國升級對香港檢疫　港府：沒有需要也不合適

多國升級對陸檢疫　陸外交部：將採取「相應措施」

陸港通關「疫情也通關？」　專家：「病毒株差不多」不需太擔心

抗議不讓放煙火！河南上千人包圍公安「掀翻警車」　男站車頂狂歡

陸駁斥「疫情失控」質疑　強調「順應人民呼聲」調整防疫政策

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高「1.1萬元」

陸老人死亡率突增　專家直言：大家「心理有數」吧！

醫院告知老人病逝…家屬悲痛「火化下葬」　3天後院方來電：搞錯了

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2位台商首度獲獎！　北京國際設計周挖掘100潛力品牌

22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾

多國升級對香港檢疫　港府：沒有需要也不合適

多國升級對陸檢疫　陸外交部：將採取「相應措施」

陸港通關「疫情也通關？」　專家：「病毒株差不多」不需太擔心

抗議不讓放煙火！河南上千人包圍公安「掀翻警車」　男站車頂狂歡

陸駁斥「疫情失控」質疑　強調「順應人民呼聲」調整防疫政策

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高「1.1萬元」

陸老人死亡率突增　專家直言：大家「心理有數」吧！

醫院告知老人病逝…家屬悲痛「火化下葬」　3天後院方來電：搞錯了

快訊／宜蘭國中女學生遭砂石車輾壓　無呼吸心跳送醫搶救

台灣虎航以第二季恢復獲利模式為目標　年內預計增飛秋田與青森　

大專棒聯／狂飆160火球寫新高　林振瑋：還可以更快

台灣「2022年電動車銷售」TOP 10！Model Y神助攻Tesla奪冠亞軍

台八神展開！爸自首「殺掉男友的媽」　謝京穎失戀大哭腫成「麵龜」

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

桃園男保險箱遭竊內有5百萬！2賊藏礁溪跨年...4天花掉348萬

摩斯超萌「炸雞睡袋」只送不賣！5款新品優惠　春節抽旅遊金2萬元

分享愛犬一系列照被說「赤腳逃跑的喪屍」　飼主親解：臉太軟

冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念

貓媽媽教小貓吃飽飯要清潔　4隻「100%同步洗臉」萌翻

大陸熱門新聞

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

母掏百萬存摺「結婚就給你」　兒淡定回1字

陸快篩炒到3.6萬！黃牛卻喊「我不要了」

22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹婆家狂吸血

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

新變異株XBB殺入大陸！外傳主攻腦部和腸道

醫院通知老人病逝　家屬火化遺體3天後得知搞錯了

新生嬰被注射「十倍氯化鉀」亡

畢業獲心儀對象贈旋轉木馬　1年後揭藏4字紙條

中國昆山吳江疫情燒　台商：狀況慘烈

河南上千人包圍公安掀翻警車　男嗨站車頂狂歡

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高1.1萬元

陸老人死亡率突增　專家：大家心理有數

22歲正妹屠夫遭家暴！半年後超慘近況曝

更多熱門

相關新聞

正妹開直播玩嗨了！掀上衣「大秀美胸」

正妹開直播玩嗨了！掀上衣「大秀美胸」

大陸一名女直播主近日在網路引發熱議，她在直播時脫掉衣服露出紋身，大尺度畫面令網友直呼「玩的很開！」。不少人猜測，該名女子是抖音網紅瑤姐，她本人也大方承認「是我」。

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

網紅深夜氣喘送急診「直播全面暫停」

網紅深夜氣喘送急診「直播全面暫停」

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

170九頭身女警！防搶演練成亮點

170九頭身女警！防搶演練成亮點

關鍵字：

網紅灰太狼的羊

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面